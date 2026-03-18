Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông được cho là Minh Khang - chồng của cựu siêu mẫu Thúy Hạnh có lời qua tiếng lại căng thẳng với tài xế taxi, kèm nhiều phát ngôn thiếu chuẩn mực.

Trước làn sóng tranh cãi, Minh Khang đã chính thức lên tiếng xin lỗi. Anh thừa nhận tối xảy ra sự việc đã uống nhiều rượu, không kiểm soát được lời nói, dẫn đến hành vi khiếm nhã với tài xế. "Dù trong hoàn cảnh nào, việc thiếu tôn trọng người khác là điều tôi không nên làm", nam nhạc sĩ bày tỏ, đồng thời gửi lời xin lỗi trực tiếp tới tài xế.

Minh Khang cho biết đây vốn là mâu thuẫn cá nhân trong một chuyến xe. Tuy nhiên, đoạn video từ camera hành trình bị đăng tải công khai ngay trong đêm khiến sự việc lan rộng, kéo theo nhiều bình luận công kích cá nhân và gia đình. Vì vậy, anh đã phản ánh với nền tảng để bảo vệ quyền riêng tư.

Nam nhạc sĩ nhìn nhận cả hai phía đều có những điều chưa phù hợp, song nhận ra sai sót và coi đây là bài học lớn. Anh cũng cam kết sẽ hạn chế rượu bia tránh lặp lại hành vi thiếu kiểm soát.

Trước đó, danh tính người trong clip chưa được xác nhận, khiến nhiều người bất ngờ bởi hình ảnh Minh Khang lâu nay gắn với sự hiền lành, điềm đạm, đặc biệt khi tham gia chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế?.

Nhạc sĩ Minh Khang mong sự việc dừng lại, kêu gọi cộng đồng không tiếp tục công kích bất kỳ cá nhân nào liên quan.

Vợ chồng nhạc sĩ Minh Khang - Thúy Hạnh.

Minh Khang hoạt động với vai trò nhạc sĩ, là tác giả của nhiều ca khúc như Cầu vồng khuyết, Đứa bé, Mưa sao băng… Trong sự nghiệp nghệ thuật, anh cũng từng gây chú ý khi góp mặt trong show thực tế Bố ơi mình đi đâu thế?, tạo nên cơn sốt vào thời điểm mới ra mắt.

Ngoài ra, Minh Khang còn được biết đến bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên cựu siêu mẫu Thúy Hạnh. Trong một lần gặp gỡ, nam nhạc sĩ trúng "tiếng sét ái tình" người mẫu đến từ Hà Nội. Họ quen biết nhau từ công việc rồi nên duyên vợ chồng sau chưa đầy 1 năm yêu. Trải qua quãng thời gian dài gắn bó, cặp đôi hiện tại có cuộc sống viên mãn bên 2 cô con gái. Họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình trên mạng xã hội.