Chiều 18/3, đại diện truyền thông của Grab Việt Nam đã thông tin với PV VietNamNet về vụ việc có liên quan tới nhạc sỹ Minh Khang.

Theo đó, vào ngày 12/3/2026, Tổng đài Grab nhận được phản ánh của chủ tài khoản đặt xe Đ.L. về việc thông tin cá nhân của mình và những người đi cùng trong chuyến xe Grab đã bị phát tán trên một số trang mạng xã hội.

"Sau khi xác minh và đối chiếu thông tin, chúng tôi có cơ sở để xác định rằng đối tác tài xế đã thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của hành khách cho mục đích cá nhân ngoài mục đích đón khách và thực hiện dịch vụ", Grab Việt Nam cho hay.

Phía công ty cũng cho biết, hành vi này đã vi phạm Bộ quy tắc ứng xử mà đối tác tài xế đã cam kết thực hiện, Chính sách bảo mật của Grab và quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Do đó, trong ngày 12/3/2026 và sau đó vào ngày 13/3/2026, Grab Việt Nam đã liên hệ trao đổi và đề nghị đối tác tài xế chấm dứt hành vi vi phạm để có thể tiếp tục hoạt động trên nền tảng Grab.

Đến ngày 16/3/2026, khi sự việc vẫn không được hợp tác xử lý, căn cứ vào Bộ quy tắc ứng xử, Grab Việt Nam đã phải ngừng vĩnh viễn quyền sử dụng ứng dụng Grab đối với tài xế này.

"Đối với chủ tài khoản đặt xe Đ.L., chúng tôi đã khuyến nghị người dùng và những người đi cùng cần có hành xử tôn trọng và văn minh với đối tác tài xế của Grab. Tài khoản này đã được ghi nhận để lưu ý cho những chuyến xe Grab kế tiếp", đại diện truyền thông của Grab Việt Nam nói thêm.

Ảnh cắt từ clip diễn biến vụ việc.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông được cho là Minh Khang có lời qua tiếng lại căng thẳng với tài xế taxi, kèm nhiều phát ngôn thiếu chuẩn mực.

Trước làn sóng tranh cãi, nhạc sĩ Minh Khang đã chính thức lên tiếng xin lỗi. Anh thừa nhận tối xảy ra sự việc đã uống nhiều rượu, không kiểm soát được lời nói, dẫn đến hành vi khiếm nhã với tài xế. "Dù trong hoàn cảnh nào, việc thiếu tôn trọng người khác là điều tôi không nên làm", nam nhạc sĩ bày tỏ, đồng thời gửi lời xin lỗi trực tiếp tới tài xế.

Minh Khang cho biết đây vốn là mâu thuẫn cá nhân trong một chuyến xe. Tuy nhiên, đoạn video từ camera hành trình bị đăng tải công khai ngay trong đêm khiến sự việc lan rộng, kéo theo nhiều bình luận công kích cá nhân và gia đình. Vì vậy, anh đã phản ánh với nền tảng để bảo vệ quyền riêng tư.

Nam nhạc sĩ nhìn nhận cả hai phía đều có những điều chưa phù hợp, song nhận ra sai sót và coi đây là bài học lớn. Anh cũng cam kết sẽ hạn chế rượu bia tránh lặp lại hành vi thiếu kiểm soát.