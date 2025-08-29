Chiều 29/8 tại trụ sở Báo Nhân dân, một lễ trao tặng giàu ý nghĩa đã diễn ra tại Hà Nội. Như có Bác trong ngày đại thắng - “bài hát của nhân dân” được trao về “tờ báo của nhân dân”.

Bà Phạm Hồng Tuyến, con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên thay cha chuyển bản nhạc cho Báo Nhân dân.

“Trong gia đình chúng tôi vẫn thường nói với nhau: Như có Bác trong ngày đại thắng là bài hát của nhân dân. Cha tôi luôn giữ tâm niệm: âm nhạc chỉ thật sự sống khi nó thuộc về cộng đồng. Vì thế, chúng tôi quyết định tặng lại toàn bộ quyền quản lý và sử dụng ca khúc cho Báo Nhân Dân.

Đây là cách chúng tôi tiếp nối tinh thần ấy: trao lại tác phẩm cho một thiết chế công, nơi có sứ mệnh và năng lực gìn giữ những giá trị chung, để bài hát đi tiếp, bền bỉ và sáng rõ hơn” - bà Phạm Hồng Tuyến, con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên chia sẻ ở lễ tiếp nhận.

Bà Phạm Hồng Tuyến cùng cha mình có mặt từ sớm để trao lại ca khúc được hàng triệu khán giả Việt Nam thuộc nằm lòng. Dù đã 95 tuổi và phải ngồi xe lăn vì tuổi cao sức yếu nhưng nhạc sĩ Phạm Tuyên vẫn muốn tới chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi trao đứa con tinh thần của mình cho Báo Nhân Dân mà người đại diện là Tổng Biên tập Lê Quốc Minh.

Nhà báo Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân tặng bức chân dung của nhạc sĩ Phạm Tuyên cho gia đình.

Từ nay, Như có Bác trong ngày đại thắng không chỉ được chuyển giao quyền quản lý và sử dụng mà còn được gửi gắm vào một cam kết văn hóa - gìn giữ, lan tỏa và làm mới di sản chung theo cách trang nghiêm, chuẩn mực và bền bỉ.

Được viết trong đêm 28/4/1975 dưới ánh đèn vàng đầu cầu thang khu tập thể Khương Thượng, chỉ với bút chì và mẩu giấy nhỏ, ca khúc đã kịp vang lên lúc 17h5' ngày 30/4/1975 trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, ngay sau bản tin lịch sử.

Ngày 2/5/1975, Báo Nhân Dân in trọn ca khúc, mở ra hành trình từ trang báo đến đời sống: vào sân trường, mái nhà, lễ kỷ niệm; vượt qua biên giới tới Italy, CHDC Đức, Liên Xô, Nhật Bản, Tiệp Khắc… để kể câu chuyện Việt Nam bằng một thứ ngôn ngữ ai cũng hiểu - niềm vui độc lập và đoàn tụ.

Khán thính giả gọi Như có Bác trong ngày đại thắng là “bài hát của nhân dân” bởi những lý do rất giản dị. Nó cất lên đúng lúc lòng người cần một câu hát để gọi tên hạnh phúc chung. Nó đủ giản dị để ai cũng có thể hát. Và đủ chuẩn xác để nói thay cho cộng đồng về lòng biết ơn với Bác Hồ, với những thế hệ đã hy sinh. Nó sống dài lâu ở những nơi bình dị nhất: sân trường, bếp nhà, con ngõ ngày lễ, nơi ký ức được truyền tay bằng giọng hát và ánh nhìn.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân với nhạc sĩ Phạm Tuyên và “bài hát của nhân dân”.

Bởi vậy, quyết định trao tặng quyền quản lý và sử dụng ca khúc cho Báo Nhân Dân mang tính biểu tượng sâu sắc: trao về cộng đồng thông qua một thiết chế công đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Việc tiếp nhận của Báo Nhân Dân vì thế không chỉ là một thủ tục pháp lý mà là một lời hứa gìn giữ và phát huy giá trị: đảm bảo ca khúc được cất lên đúng nơi, đúng lúc, đúng cách; tôn trọng nguyên bản và bối cảnh lịch sử; đồng thời mở ra những cách thức giới thiệu phù hợp với công chúng trẻ, để di sản không hóa thạch mà tiếp tục sống giữa đời sống đương đại.

Cùng với công tác bảo hộ và quản trị quyền bài bản, “bài hát của nhân dân” sẽ tiếp tục được hát đúng cách, đúng chỗ, giữ vững phẩm chất thẩm mỹ và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Cùng với quyết định tiếp nhận, Báo Nhân Dân khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với IPCOM – AnnGroup trong vai trò đại diện pháp lý và đơn vị quản lý tài sản trí tuệ, để bảo đảm việc bảo hộ và quản trị quyền được thực hiện bài bản, đồng thời tổ chức khai thác và lan tỏa tác phẩm theo những chuẩn mực cao nhất.

Ca khúc "Như có Bác trong ngày đại thắng" trong chương trình "Tổ quốc trong tim":

Ảnh: BTC