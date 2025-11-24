Dự án mở ra cuộc gặp gỡ thú vị giữa hai thế hệ nghệ sĩ cùng chung khát vọng đưa trò chơi dân gian hòa chung đời sống âm nhạc hiện đại.

Tuấn Cry và Kim Cương.

Oẳn Tù Tì được xây dựng như một lễ hội nghệ thuật thu nhỏ, nơi màu sắc, trang phục, bối cảnh và vũ đạo hòa quyện tạo nên không gian sôi động mang đậm tinh thần Việt Nam. Khán giả khi xem MV có cảm giác bước vào hội làng nơi 3 đội Kéo - Búa - Bao thi đấu tưng bừng nhưng vẫn giữ bản sắc truyền thống.

Giữ vai trò thủ lĩnh hội làng, ca sĩ nhí Kim Cương mang đến nguồn năng lượng rực rỡ, phong thái tự tin, kết hợp giữa nét đẹp dân gian và hơi thở EDM hiện đại.

Nhạc sĩ Tuấn Cry chia sẻ thích khai thác chất liệu văn hóa Việt và đặc biệt bị hấp dẫn bởi những trò chơi dân gian. Trong một lần nhìn các em nhỏ chơi oẳn tù tì, anh bất giác nghĩ đến nhịp "one, two, three - oẳn tù tì" và nhận thấy hiếm có ai đưa trò chơi này vào một ca khúc đúng nghĩa, vừa vui nhộn vừa hiện đại. Từ ý tưởng ấy, bài hát ra đời như một cách anh làm mới ký ức tuổi thơ.

Lý do chọn Kim Cương thể hiện ca khúc cũng bắt nguồn từ sự tình cờ khi Tuấn Cry biết đến cô bé qua mạng xã hội và ngay lập tức bị thu hút bởi năng lượng hồn nhiên nhưng rất nghệ sĩ. Theo anh, đó là thứ năng lượng không thể giả được, phù hợp hoàn hảo với tinh thần của bài hát.

"Khi thu âm xong, tôi thật sự bất ngờ vì cách Kim Cương xử lý hợp với màu sắc dân gian hiện đại hơn cả những gì tôi hình dung", anh nói.

Nói về sự khác biệt giữa Oẳn Tù Tì và những sáng tác trước đây, nhạc sĩ gọi đây là phiên bản "trẻ con remix". Anh cho rằng mình đã viết nhiều bài dân gian nhưng chưa bài nào có sự pha trộn giữa chất liệu dân gian và EDM dồn dập theo kiểu vừa quen thuộc vừa mới mẻ như thế.

"Tôi hy vọng qua bài hát này, các em sẽ thấy trò chơi dân gian Việt Nam vẫn xịn và chất không kém bất kỳ xu hướng nào. Tôi không mong bài hát đạt triệu view mà chỉ muốn nó sống trong ký ức trẻ em Việt. Sau này các em lớn lên, nếu nhớ lại và mỉm cười rằng hồi bé từng hát Oẳn Tù Tì, đó đã là bản hit đẹp nhất đối với tôi", anh nói.

Nghệ sĩ nhí Kim Cương.

Ở vai trò ca sĩ thể hiện, Kim Cương một lần nữa chứng minh sự đa tài của nghệ sĩ nhí thế hệ mới. Sinh năm 2012, cô bé sở hữu giọng hát trong trẻo, khả năng ngoại ngữ tốt và thành tích nổi bật ở nhiều lĩnh vực như MC, dancesport, người mẫu hay lồng tiếng. Các ca khúc Kim Cương từng thể hiện như Memories, Hello Việt Nam hay Việt Nam những chuyến đi đều đạt hàng triệu lượt xem. Kim Cương còn ghi dấu với loạt giải thưởng quốc tế, trong đó đáng chú ý là 15 huy chương Vàng khiêu vũ thể thao quốc tế mở rộng từ năm 2019 đến nay.

Kim Cương cũng không giấu sự ngưỡng mộ đối với các nghệ sĩ Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy và Hà Myo - những người truyền cảm hứng cho cô ở phong cách giữ gìn bản sắc Việt trong âm nhạc.

Ảnh: NVCC