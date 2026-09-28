Sau nhiều ngày xét xử, HĐXX tuyên án 29 bị cáo trong vụ án liên quan đến các tội Nhận hối lộ; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Trong đó, Vũ Mạnh Cường, cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, Giám đốc Công ty Dược Quốc tế, cùng Hoàng Mạnh Hà, cổ đông hai công ty trên, bị tuyên phạt 30 năm tù.

Cả hai cùng phạm các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Bị cáo Bùi Quốc Hưng, cựu Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ, và Bùi Đinh Thị Dinh, nguyên Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ, cùng bị tuyên phạt 12 năm tù.

Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 30 tháng tù đến 21 năm tù.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Theo cáo buộc, từ năm 2019-2025, Vũ Mạnh Cường thành lập nhiều công ty, trực tiếp chi phối, chỉ đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh và tài chính của Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood cùng các doanh nghiệp liên quan.

Cường cùng đồng phạm bị cáo buộc tổ chức sản xuất, buôn bán sữa giả với quy mô lớn, phân phối sản phẩm tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Quá trình sản xuất, các bị cáo bị cáo buộc đã cắt giảm, thay thế nguyên liệu nhằm giảm chi phí. Kết quả điều tra xác định có 426 lô sản phẩm sữa là hàng giả, trị giá hơn 54 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 39 tỷ đồng.

Ngoài sai phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng giả, từ năm 2019-2024, Cường còn chỉ đạo cấp dưới lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu thực tế, trốn tránh nghĩa vụ thuế.

Tổng doanh thu thực tế của 9 công ty là hơn 1.177 tỷ đồng, trong đó doanh thu kê khai thuế hơn 115 tỷ đồng, doanh thu bỏ ngoài sổ sách hơn 1.061 tỷ đồng. Hành vi này gây thiệt hại về thuế sau khi trừ giá trị hàng hóa hơn 100 tỷ đồng.

Cựu cán bộ công an nhận 140.000 USD để chạy án

Trong vụ án, Vũ Mạnh Cường còn bị cáo buộc dùng 150.000 USD, tương đương hơn 3,7 tỷ đồng, thông qua trung gian để đưa hối lộ, nhằm tìm kiếm người có chức vụ, quyền hạn can thiệp, giúp đỡ, không bị xử lý hình sự và sớm được giải phóng hàng hóa bị tạm giữ.

Cựu cán bộ công an Bùi Quốc Hưng bị cáo buộc nhận 100 triệu đồng và 140.000 USD, tổng cộng gần 3,5 tỷ đồng, để lo giúp hai công ty sữa theo đề nghị của người đưa tiền.

Trước đó, tại phiên tòa, bị cáo Hưng không thừa nhận việc nhận 140.000 USD để chạy án.

Trong khi đó, bị cáo Bùi Đinh Thị Dinh bị cáo buộc nhận hơn 2,1 tỷ đồng từ Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood để hỗ trợ tiếp nhận, xử lý hồ sơ theo đề nghị của Cường và Hà.

Theo cáo buộc, bà Dinh còn chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho hai doanh nghiệp, đồng thời chủ trương nhận tiền "chi phí ngoài" từ doanh nghiệp.