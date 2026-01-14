Trước đó, bị cáo Thịnh bị truy tố về 3 tội danh: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền.

Cùng bị truy tố về 3 tội danh như trên, bị cáo Nguyễn Văn Minh (SN 1989) và La Khắc Minh (SN 1992, cùng là Phó Tổng giám đốc Công ty Z Holding) lần lượt nhận mức án 28 và 26 năm tù giam.

Liên quan đến vụ án, HĐXX cũng tuyên phạt các bị cáo khác mức án từ 15 tháng tù treo đến 9 năm tù giam.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Theo nhận định của HĐXX, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thương mại, an toàn thực phẩm; ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng và trật tự công cộng.

Hành vi của các bị cáo tác động tiêu cực đến việc thực hiện chính sách của nhà nước trong các lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm, kế toán, thuế, kiểm soát dòng tiền công khai minh bạch... Hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trên phạm vi rộng, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2023 - tháng 5/2025.

Theo HĐXX, hành vi sản xuất hàng giả của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, phạm tội trong thời gian dài, với nhiều loại hàng hóa khác nhau, với khối lượng hàng hóa lớn, gồm các mặt hàng sữa dành cho trẻ em, người già (là những người yếu thế trong xã hội).

Hành vi của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại về vật chất, gây ảnh hưởng xấu đến lòng tin của người tiêu dùng, nhân dân mà còn gây bức xúc trong xã hội.

Đối với hành vi sai phạm về kế toán, HĐXX cho rằng, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm, với sự tham gia của 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng trực tiếp, 208 nhóm bán hàng, 109 hộ kinh doanh cá thể đã phân phối sản phẩm trên toàn quốc, hệ thống Z Holding và các doanh nghiệp có doanh thu bán hàng rất lớn.

Dưới sự chủ mưu, cầm đầu của 3 bị cáo Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh, các bị cáo đã duy trì song song 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi, thực hiện kê khai thuế, phản ánh không đúng thực tế hoạt động sản xuất của công ty thuộc hệ thống.

Tổng doanh thu thực tế hơn 7.000 tỷ đồng nhưng công ty chỉ kê khai hơn 1.000 tỷ đồng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước về thuế. Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến chính sách kinh tế của nhà nước, môi trường kinh doanh lành mạnh, ảnh hưởng đến sự khách quan, công bằng giữa các doanh nghiệp.

Đối với tội Rửa tiền mà các bị cáo bị truy tố, theo HĐXX, 3 bị cáo cầm đầu đã chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa đầu tư, nhưng thực chất là hợp thức hóa, luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có, thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa tiền hơn 83 tỷ đồng.