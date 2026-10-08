Nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 154 và nhận hơn 514 triệu đồng, một kế toán trường THPT ở Gia Lai vẫn được ký hợp đồng làm việc và nhận tiền từ ngân sách. Nguồn tin phản ánh cho rằng việc này không phù hợp với quy định về tinh giản biên chế.

Sau nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 154 lại ký hợp đồng làm việc

Mới đây, báo VietNamNet nhận được phản ánh về việc ông Bùi Văn Khánh, viên chức kế toán Trường THPT Trần Quốc Tuấn (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), sau khi xin nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP về tinh giản biên chế, vẫn tiếp tục được nhà trường ký hợp đồng làm việc trong nhiều tháng.

Nguồn tin cho rằng việc bố trí ông Khánh tiếp tục làm việc và nhận tiền từ ngân sách nhà nước sau khi đã nghỉ theo chế độ là không đúng quy định.

Khoản 6 Điều 3 (nguyên tắc tinh giản biên chế) Nghị định 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 quy định: “Đối tượng tinh giản biên chế nếu được bầu cử, tuyển dụng lại vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc bố trí làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trong thời gian 60 tháng kể từ ngày thực hiện tinh giản biên chế thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chi trả trợ cấp”.

Trường THPT Trần Quốc Tuấn, nơi ông Khánh từng hợp đồng làm kế toán sau khi đã nghỉ hưu trước tuổi. Ảnh: Trần Hoàn

“Thời điểm ông Khánh được duyệt nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 154, ông đã được hưởng 3 nguồn tiền: Trợ cấp theo chế độ tinh giản biên chế, tiền lương hưu và tiền từ hợp đồng làm việc tại trường. Tuy nhiên, sau đó ông Khánh vẫn tiếp tục được hợp đồng làm việc tại trường...”, nguồn tin cho biết.

Lãnh đạo nhà trường lý giải

Trao đổi với VietNamNet về vấn đề này, ông Hoàng Nhu, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quốc Tuấn cho biết: Năm 2024, khi đang công tác tại Trường THPT Võ Văn Kiệt, ông Bùi Văn Khánh (SN 1967) làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi vì lý do gia đình.

Đến tháng 2/2025, ông Khánh được luân chuyển về Trường THPT Trần Quốc Tuấn. Đầu tháng 9/2025, ông Khánh được giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo quy định.

Theo ông Nhu, thời điểm nghỉ, ông Khánh 57 tuổi và được nhận hơn 514 triệu đồng theo chế độ. Ngoài khoản tiền này, ông Khánh còn được hưởng lương hưu hơn 7 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, sau khi ông Khánh được giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi, hiệu trưởng khi đó là ông Nguyễn Chí Trung vẫn tiếp tục ký hợp đồng với ông Khánh để làm nhiệm vụ kế toán tại trường. Hợp đồng kéo dài từ tháng 9/2025 đến tháng 1/2026, với mức lương 6,5 triệu đồng/tháng.

Ông Nhu cho rằng việc ký hợp đồng để ông Khánh tiếp tục làm kế toán tại trường là không phù hợp, bởi ông Khánh đã được giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế. Trong khi đó, mục tiêu của chính sách là giảm số lượng người hưởng lương từ ngân sách.

Là người ký hợp đồng với ông Khánh sau khi ông này được giải quyết nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 154, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quốc Tuấn (hiện là Phó Hiệu trưởng nhà trường sau sắp xếp) - ông Nguyễn Chí Trung xác nhận đã ký hợp đồng với ông Bùi Văn Khánh từ tháng 9/2025 đến tháng 1/2026.

Ông Trung lý giải, thời điểm đó (từ tháng 9/2025 đến tháng 1/2026) nhà trường chưa tìm được kế toán thay thế nên phải nhờ ông Khánh tiếp tục làm việc theo hợp đồng để bảo đảm công tác tiền lương cho cán bộ, công nhân viên chức. Sau này, khi tìm được kế toán mới, nhà trường đã chấm dứt hợp đồng với ông Khánh.

Ông Trung cũng cho biết, trong quá trình thực hiện việc này, ông đã trao đổi với các đơn vị chuyên trách và nhận được chỉ đạo: "Trước mắt nhà trường cứ tạm thời ký hợp đồng để bảo đảm công việc, khi tìm được người phù hợp thì thay thế". Tuy nhiên, ông nói chỉ đạo không có văn bản hay hướng dẫn cụ thể.