Đó là câu hỏi được ông Nguyễn Thái T. (người hoạt động không chuyên trách cấp xã) đặt ra. Ông T. đã có đơn xin nghỉ và được hưởng chế độ theo Nghị định số 154/2025 kể từ ngày 1/12/2025.

Ngoài ra, ông T cũng băn khoăn: "Sau khi nghỉ chế độ đủ 60 tháng và bảo lưu thời gian đóng BHXH, tôi có đủ điều kiện xét tuyển vào công chức xã theo Nghị định số 170/2025 không?".

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết, khoản 3 Điều 13 Nghị định số 170/2025 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định: Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế, yêu cầu vị trí việc làm và tỷ lệ công chức cần bố trí, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét tiếp nhận vào làm công chức đối với các trường hợp đủ điều kiện đăng ký dự tuyển theo Luật Cán bộ, công chức, đồng thời không thuộc các trường hợp bị cấm hoặc đang trong thời gian xử lý kỷ luật.

Bên cạnh đó, điểm b khoản 3 Điều 13 Nghị định 170/2025 cũng quy định rõ: Các trường hợp được xem xét tiếp nhận phải có tối thiểu 5 năm công tác, có đóng BHXH bắt buộc. Trường hợp thời gian công tác không liên tục nhưng chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác trước đó, miễn là phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Đối với việc ký hợp đồng lao động sau khi nghỉ chế độ, Bộ Nội vụ cho biết, việc ký kết hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức được thực hiện theo Nghị định số 173/2025 của Chính phủ. Trường hợp UBND xã có nhu cầu và người lao động đáp ứng yêu cầu, việc ký hợp đồng là căn cứ vào thẩm quyền và nhu cầu thực tế của cơ quan sử dụng.

Bộ Nội vụ đề nghị ông T. liên hệ trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức hoặc cơ quan có thẩm quyền ký kết hợp đồng để được hướng dẫn, xem xét cụ thể theo các quy định tại Điều 67 Nghị định 170/2025 và Điều 8 Nghị định 173/2025.