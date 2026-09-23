XEM VIDEO: Chị H'En Êcăm chia sẻ lý do không nhận tiền để ở lại công tác

Sau 12 năm gắn bó và đảm nhiệm nhiều vị trí công tác từ buôn đến cấp xã, chị H'En Êcăm (SN 1988, dân tộc Êđê, Trưởng buôn Yă Wầm, xã Ea Kiết) thuộc diện nghỉ việc và được nhận một khoản hỗ trợ lớn theo Nghị định 154 khi kết thúc hoạt động của cán bộ không chuyên trách từ ngày 31/5/2026.

Đến ngày 27/6, xuất phát từ mong muốn tiếp tục được cống hiến cho địa phương, chị H'En đã làm đơn gửi UBND xã Ea Kiết xin không nhận khoản kinh phí hỗ trợ hơn 220 triệu đồng theo Nghị định 154 để tiếp tục ở lại công tác.

Mong muốn tiếp tục đồng hành cùng bà con

Trong đơn, chị H'En nêu lý do xin không nhận số tiền nói trên vì mong muốn tiếp tục đồng hành cùng bà con khi UBND xã thực hiện đề án sáp nhập thôn, buôn. Sau khi gửi đơn và được cấp trên chấp thuận, chị tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Trưởng buôn Yă Wầm.

"Tôi xin cam đoan quyết định này hoàn toàn xuất phát từ nguyện vọng cá nhân, không chịu bất kỳ tác động nào từ bên ngoài; đồng thời cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và không có khiếu nại liên quan về sau", chị H'En viết trong đơn.

Chị H'En có đơn từ chối nhận hơn 200 triệu đồng hỗ trợ theo Nghị định 154 để ở lại công tác. Ảnh: Hải Dương

Chia sẻ với VietNamNet, chị H'En cho biết, số tiền hơn 220 triệu đồng là rất lớn đối với gia đình chị. Tuy nhiên, do tuổi còn trẻ, còn nhiệt huyết và mong muốn cống hiến sức mình cho bà con buôn làng nên đã xin không nhận khoản tiền này để được ở lại công tác.

Về kế hoạch trong tương lai, chị H'En thông tin, sau khi sáp nhập 3 buôn thành buôn Yă Wầm, số hộ nghèo, cận nghèo trong buôn cũng tăng lên. Thời gian tới, Ban tự quản sẽ nắm bắt tình hình thực tế từng trường hợp để có giải pháp hỗ trợ kịp thời; đồng thời tích cực vận động người dân mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, hăng hái lao động sản xuất, khai thác hiệu quả diện tích đất đai và sử dụng đúng mục đích các nguồn vốn hỗ trợ.

Vấn đề khiến chị H'En luôn trăn trở là đa số bà con buôn Yă Wầm là người dân tộc thiểu số nên việc tiếp cận và ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất còn rất hạn chế. Trong khi đó kinh tế lại phụ thuộc vào những loại cây đòi hỏi quy trình kỹ thuật cao như sầu riêng, hồ tiêu và cà phê.

"Tới đây Ban tự quản sẽ đề xuất cấp trên mở các lớp tập huấn, giúp từng hộ gia đình chủ động ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế...", chị H'En nói.

Tuyến đường bê tông do chị H'En đề xuất UBND huyện Cư M'gar (cũ) làm cho bà con. Ảnh: Hải Dương

Được chỉ định chị giữ chức trưởng buôn

Suốt 12 năm công tác, chị H'En đã để lại nhiều dấu ấn. Chị đã mạnh dạn đề xuất xây dựng đường làng, thắp sáng đường quê, mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, thúc đẩy tinh thần tương trợ lẫn nhau trong bà con lối xóm.

Anh Y Đan K'doh (người dân địa phương) cho biết, chị H'En đã làm được rất nhiều việc thiết thực. Nổi bật là phát động phong trào "Hũ gạo tình thương"...

Năm 2024, chị H'En đã chủ động làm tờ trình xin cấp trên hỗ trợ xây dựng 3 tuyến đường bê tông trị giá hàng tỷ đồng để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con. Không những thế, chị còn kêu gọi triển khai chương trình "Thắp sáng buôn làng", đưa bóng đèn chiếu sáng đến tận ngõ ngách của mỗi gia đình.

"Khi biết thông tin chị H'En làm đơn từ chối nhận tiền trợ cấp để tiếp tục ở lại làm trưởng buôn khiến ai cũng vui mừng. Chị là người rất nhanh nhẹn, hoạt bát trong công việc và đặc biệt sống rất chan hòa với mọi người", anh Y Đan bày tỏ.

Chị H'En được đánh giá là người tận tụy trong công việc. Ảnh: Hải Dương

Ông Võ Sỹ Tùng - Chủ tịch UBND xã Ea Kiết cho biết, sau khi sáp nhập 3 buôn thành buôn Yă Wầm, nhận thấy chị H'En Êcăm có năng lực, chan hòa với mọi người và tự nguyện viết đơn từ chối nhận tiền hỗ trợ theo Nghị định 154, ngày 29/6, Đảng ủy cùng UBND xã đã chỉ định chị giữ chức Trưởng buôn Ya Wầm.

Theo ông Tùng, trong quá trình công tác, chị H'En rất nhiệt tình, năng nổ, làm việc nhanh gọn và luôn đi đầu. Chị chính là sợi dây kết nối giữa chính quyền cấp xã với bà con nhân dân, giúp công tác quản lý địa phương thuận lợi hơn rất nhiều.

"Trên địa bàn xã, ngoài chị H'En còn có chị Đặng Kiều Loan - Trưởng buôn Wing cũng xin không nhận gần 200 triệu đồng để ở lại công tác. Chúng tôi rất ủng hộ tinh thần này.

Thời gian tới, tập thể Đảng ủy và UBND xã sẽ tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ để các cán bộ này trở thành những hạt nhân tích cực, góp phần xây dựng buôn làng ngày càng giàu đẹp", ông Tùng nhấn mạnh.