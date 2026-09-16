XEM VIDEO: Chị Phí Thị Trang trả lại gần 229 triệu đồng để tiếp tục công tác ở tổ dân phố

Những ngày qua, nhiều cán bộ tại phường Thành Nhất (tỉnh Đắk Lắk) đã tự nguyện hoàn trả hoặc không nhận hàng trăm triệu đồng tiền hỗ trợ theo Nghị định 154 quy định về tinh giản biên chế để tiếp tục công tác tại các tổ dân phố.

Điển hình là chị Phí Thị Trang (SN 1991) - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 7, người đã chủ động trả lại 229 triệu đồng dù gia đình còn nhiều khó khăn, phải chăm sóc mẹ già đau ốm.

Chia sẻ với VietNamNet, chị Trang cho biết chị từng có 9 năm công tác ở vị trí Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thành Nhất (cũ). Khi thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, kết thúc hoạt động của cán bộ không chuyên trách, chị đã làm đơn xin nghỉ việc từ ngày 30/6/2025 theo Nghị định 154 và được nhận hơn 229 triệu đồng.

Sau đó, chị về làm Phó bí thư Chi bộ Tổ dân phố 7. Tuy nhiên khi có thông tin cán bộ nghỉ theo diện này nếu muốn tiếp tục đảm nhiệm chức danh Phó bí thư Chi bộ thì phải nộp lại tiền trợ cấp, chị Trang đã trăn trở rất nhiều.

Chị Trang (trái) cùng đồng nghiệp đang ươm cây hoa giấy để tặng cho Chi hội Buôn Ky. Ảnh: NVCC

Sau nhiều đêm suy nghĩ, chị Trang quyết định hoàn trả toàn bộ số tiền trợ cấp để tiếp tục cống hiến. Hiện chị đã được chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 7.

"Đây là một quyết định không dễ dàng. Tôi không xem việc nộp lại tiền là để đổi lấy chức vụ, mà đó là sự lựa chọn của bản thân. Khi còn khả năng, còn được tổ chức tin tưởng và nhân dân đồng thuận, tôi vẫn muốn tiếp tục cống hiến, nỗ lực làm tốt trách nhiệm của mình", chị Trang bày tỏ.

Chị Trang đang xem hồ sơ của thanh niên tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: Hải Dương

Trao đổi với VietNamNet, bà Nguyễn Thị Minh - Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Thành Nhất xác nhận, chị Trang đã xin trả lại hơn 229 triệu đồng trợ cấp nghỉ việc theo Nghị định 154. Do đây là trường hợp chưa từng có tiền lệ nên địa phương đã báo cáo xin ý kiến cấp trên để được hướng dẫn thủ tục hoàn trả.

Bà Minh thông tin thêm, ngoài chị Trang, một số cán bộ khác cũng cam kết hoàn trả lại hàng chục triệu đồng để tiếp tục đảm nhiệm các vị trí như Bí thư Chi bộ hoặc Trưởng ban Công tác Mặt trận. Thậm chí một số cán bộ tổ dân phố đã từ chối nhận trợ cấp để ở lại công tác. Phần lớn họ là những người trẻ tuổi, nhiệt huyết, luôn mong muốn tiếp tục cống hiến.

"Việc tự nguyện trả lại tiền để tiếp tục cống hiến sức lực và trí tuệ cho địa phương là hành động rất đáng trân trọng, biểu dương. Chúng tôi sẽ luôn ủng hộ, đồng hành và tạo mọi điều kiện cho những cán bộ này tiếp tục phát triển, nâng cao năng lực để phục vụ quá trình công tác", bà Minh nhấn mạnh.