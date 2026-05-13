Ngày 13/5, TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình đối với các bị cáo: Quàng Văn Thành (SN 1994), Lò Ngọc Quyền (SN 1997), Bạc Cầm Anh (SN 1997), Trần Chí Thanh (SN 1990, đều ở Điện Biên) và Lê Thanh Tâm (SN 1970, Hưng Yên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Liên quan đến vụ án, 12 bị cáo còn lại nhận án từ 15-20 năm tù và có 10 bị cáo nhận án tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thời điểm 00h ngày 15 phút ngày 28/5/2024, Tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực km 12, Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Thanh Trì, Hà Nội phát hiện chiếc ô tô do Nguyễn An Đại điều khiển có biểu hiện nghi vấn vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe nhưng Đại không chấp hành hiệu lệnh, buộc tổ công tác phải nổ súng khống chế và đưa Đại cùng xe ô tô về trụ sở công an để làm rõ. Kiểm tra cốp xe ô tô, lực lượng chức năng phát hiện 1 thùng cát tông chứa 10.898,62 gam .

Theo lời khai của Đại, số ma túy trên anh ta được Nguyễn Tiến Thành thuê chở từ trạm dừng nghỉ trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ rồi mang về công viên Yên Sở để giao cho đối tượng khác.

Trước đó, vào 19h ngày 7/3/2024, Tổ công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang tại khu vực bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) Hoàng Văn Tín đang giao nhận 3 thùng cát tông cho Vì Văn Lượng. Bên trong 3 thùng cát tông kể trên là rất nhiều ma túy các loại.

Cấu kết đối tượng ngoại quốc tuồn ma túy từ Lào về Việt Nam

Mở rộng điều tra, CQĐT làm rõ, từ tháng 4/2022- 9/2024, các bị cáo đã câu kết với các đối tượng tại Lào mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy từ Lào về Việt Nam rồi đem bán tại TPHCM và các tỉnh, thành, với khối lượng lên tới 158.766,707 gam các chất ma túy (Heroin, Ketamine, Methamphetamine, MDMA) để hưởng lợi bất chính.

Khoảng tháng 4/2022, tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Quàng Văn Thành quen biết đối tượng tên Kẹo (quốc tịch Lào). Thành và Kẹo bàn bạc, thỏa thuận việc vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam bán kiếm lời.

Kẹo chịu trách nhiệm vận chuyển các chất ma túy tại tỉnh Điện Biên rồi mang đi giao cho người mua. Kẹo trả tiền công cho Thành và người đi giao, nhận ma túy. Sau đó, Thành về Điện Biên thuê người đi giao, nhận ma túy…

Cáo trạng cho rằng, bị cáo Quàng Văn Thành đã nhiều lần mua bán trái phép 59.962,637 gam Heroin, 47.211,08 gam Ketamine, 26.779,96 gam Methamphetamine và 89,6 gam MDMA. Thành bị xác định đã hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng.

Bị cáo Bạc Cầm Anh mua bán trái phép 48.957,07 gam Heroin, 30.308,74 gam Ketamine và 15.881,34 gam Methamphetamine, hưởng lợi bất chính 235 triệu đồng.

Lò Ngọc Quyền mua bán trái phép chất ma túy với tổng khối lượng 26.009,25 gam Heroin, 5.824,98 gam Ketamine và 9.936,04 gam Methamphetamine, hưởng lợi bất chính 40 triệu đồng.

Bị cáo Trần Chí Thanh thực hiện nhiều lần mua bán trái phép 1.741,76 gam Heroin, 1.893,9 gam Ketamine và 47,64 gam Methamphetamine, hưởng lợi 228 triệu đồng.

Trong khi đó, Lê Thanh Tâm bị cáo buộc đã mua bán trái phép ma túy với tổng khối lượng 12.137,65 gam Heroin, 1.893,9 gam Ketamine và 47,64 gam Methamphetamine, hưởng lợi bất chính số tiền 115 triệu đồng.