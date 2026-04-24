Chiều nay (24/4), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Trọng (SN 1993, ở phường Hai Bà Trưng), Doãn Phong (SN 1974, ở phường Văn Miếu- Quốc Tử Giám), Lương Thúc Phong (SN 1998, ở Nghệ An) và Phạm Thành Công (SN 1972, ở phường Bạch Mai) án tù chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Lương Thị Hậu (SN 1996, ở Nghệ An) nhận 20 năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Riêng bị cáo Nguyễn Thế Cường (SN 1974, ở phường Kim Liên) nhận án tù chung thân về cả hai tội danh Vận chuyển trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 9/2024, Đỗ Trọng quen biết Lương Thị Hậu và từng cùng nhau sử dụng ma túy loại “nước vui”. Sau khi quen Hậu hơn một tháng, Đỗ Trọng liên lạc với Hậu hỏi về đầu mối chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam.

Hậu cho biết em trai ruột là Lương Thúc Phong, đang sinh sống ở châu Âu và có sẵn nguồn ma túy. Hậu đã cung cấp số điện thoại của Phong cho Trọng để hai bên liên lạc chuyển ma túy từ châu Âu về Việt Nam.

Khoảng tháng 10/2024, Phong liên lạc với Trọng thống nhất giấu ma túy trong các hộp muối ngâm chân, đồ spa, đóng thùng giấy chuyển về Việt Nam; đồng thời thuê Trọng nhận hàng, mang về nhà cất giấu với tiền công là 50 triệu đồng. Trọng cũng được cho toàn bộ số muối ngâm chân.

Khoảng đầu tháng 12/2024, Phong thông báo với Trọng ma túy đã chuyển về Việt Nam. Khi đó, Trọng bàn bạc với Phong, Nguyễn Thế Cường và Phạm Thành Công để cùng nhận số ma túy trên và tất cả đồng ý.

Để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, các đối tượng đã thuê những người chuyên chở hàng hóa và di chuyển ở nhiều địa điểm khác nhau.

Ngày 4/12/2024, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an Hà Nội phối hợp với Đội kiểm soát ma túy- Cục Hải quan Hà Nội làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa có kiểm soát tại một đơn vị vận chuyển phát khu vực ngoài đê Thanh Am, Hà Nội phát hiện chiếc xe tải có biểu hiện khả nghi.

Chiếc xe tải này đến nhận 10 thùng carton để chuyển đến 91 Ô Đồng Lầm, Hà Nội. Tiếp đó, chiếc xe tải chạy đến đầu ngõ 102 đường Trường Chinh và khi định đi đến phố Tạ Quang Bửu thì bị cơ quan công an phát hiện.

Kết quả kiểm tra cho thấy, trong các thùng carton có ma túy MDMA (một loại ma tuý tổng hợp). Khám xét khẩn cấp nơi ở của Cường, cơ quan công an thu giữ 11,850 gam ma túy. Cáo trạng xác định, số ma túy mà các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự là 18.043,98 gam MDMA.