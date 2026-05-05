Ngày 5/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Dương Anh Tuấn (SN 1978, trú xã Hưng Đạo, Hà Nội) tù chung thân về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ vũ khí quân dụng.

Liên quan vụ án, các bị cáo Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1986, trú xã An Khánh, Hà Nội), Ngô Duy Nghĩa (SN 1994, trú phường Dương Nội, Hà Nội) và Hoàng Thị Đỏ (SN 1988, trú xã Liên Sơn, Phú Thọ) bị tuyên phạt từ 7 đến 20 năm tù về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ, khoảng tháng 6/2025, Dương Anh Tuấn quen và thiết lập mối mua bán ma túy với một người đàn ông chưa rõ lai lịch. Theo hướng dẫn của người này, Tuấn chuẩn bị một túi nilon chứa 300 triệu đồng, mang đến đặt dưới gốc cây gần ngã tư thuộc thôn Yên Quán, xã Hưng Đạo rồi rời đi.

Sau khi Tuấn rời khỏi hiện trường, người đàn ông đến lấy tiền và gọi điện yêu cầu Tuấn quay lại nhận “hàng”. Khi quay lại gốc cây, Tuấn lấy túi mang về phòng trọ kiểm tra thì phát hiện bên trong chứa nhiều loại ma túy với số lượng lớn, cùng một khẩu súng dạng côn xoay và 13 viên đạn.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: T.N

Dương Anh Tuấn cùng Nguyễn Thị Lan Hương (người yêu, sống chung như vợ chồng) chia nhỏ số ma túy, đóng vào nhiều túi nilon để bán kiếm lời bất chính.

Trong quá trình chia nhỏ, Tuấn để khẩu súng bên cạnh. Khi Hương hỏi, Tuấn nói là súng đồ chơi. Hương đề nghị mang giao nộp cho cơ quan công an nhưng Tuấn không thực hiện.

Sau đó, Tuấn cất toàn bộ số ma túy và khẩu súng vào một túi màu đỏ, để tại phòng ngủ tầng 2; 13 viên đạn được cất ở tầng 1.

Ngày 2/7/2025, Ngô Duy Nghĩa hỏi mua của Tuấn 100 gam ma túy đá và 400 viên ma túy kẹo với giá hơn 50 triệu đồng, đặt trước 15 triệu. Nhận tiền, Tuấn yêu cầu Nghĩa đến phòng trọ để nhận hàng.

Tại đây, Tuấn giao cho Nghĩa một túi ma túy đá, hai túi ma túy hồng phiến; đồng thời đưa thêm ba viên ma túy kẹo và một túi Ketamin. Sau khi nhận “hàng”, Nghĩa mang về, dùng cân điện tử chia nhỏ để bán lại kiếm lời.

Theo cáo trạng, khoảng 9h ngày 23/7/2025, tại phòng 504 khu đấu giá Yên Xá (phường Hà Đông), Nghĩa cùng bạn gái là Hoàng Thị Đỏ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Dù biết rõ việc này, Đỏ không ngăn cản mà còn cùng tham gia. Trong lúc cả hai đang sử dụng ma túy, Lê Thị Thúy đến chơi và cùng sử dụng.

Đến khoảng 16h cùng ngày, Nghĩa nhận cuộc gọi từ tài khoản Zalo “Lợn rừng” hỏi mua một túi ma túy đá và 5 viên hồng phiến. Nghĩa báo giá 1,4 triệu đồng, người mua đồng ý và gửi định vị. Khi Nghĩa mang ma túy đến điểm hẹn trước cổng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội và đang chờ giao dịch thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang, thu giữ toàn bộ vật chứng.

Cáo trạng xác định, Dương Anh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Hương đã bán, tàng trữ để bán tổng cộng 1.407,76 gam ma túy. Ngoài ra, Tuấn còn tàng trữ một khẩu súng dạng ổ quay 6 lỗ, là vũ khí quân dụng, nhằm mục đích phòng thân. Trong khi đó, Ngô Duy Nghĩa đã bán, tàng trữ để bán 158,712 gam ma túy, đồng thời tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.