Trong thời gian qua, hàng loạt công dân Hàn Quốc đã trở thành nạn nhân của những đường dây tội phạm tại quốc gia Đông Nam Á này. Hãng tin Yonhap trích dẫn dữ liệu chính thức của chính phủ Hàn Quốc cho biết, các vụ phạm tội nhằm vào người Hàn Quốc tại Campuchia đã tăng từ 81 trường hợp trong năm 2022 lên 348 trường hợp năm 2024. Trong khi đó, chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, số vụ việc như vậy đã tăng lên 303 trường hợp.

Các báo cáo cho hay, tính trung bình, mỗi ngày có một nạn nhân tử vong do bị tra tấn và hành hung trong các trại giam giữ của các nhóm tội phạm lừa đảo ở Campuchia.

Một số nạn nhân bị bán cho các nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động tại những thị trấn biên giới của Campuchia như Poipet và Bave. Những người này sẽ bị mổ lấy nội tạng khi không còn khả năng làm việc hoặc không có tiền nộp thế thân.

Theo lời các nhân chứng từng làm việc cho các băng nhóm tội phạm ở Campuchia, việc tra tấn như rút móng tay hay cắt cụt ngón tay diễn ra ngay trong các khu trại. Ngoài ra, tình trạng buôn người với các nạn nhân bị bán cho các trại khác cũng thường xuyên diễn ra.

Một nạn nhân bị trói vào giường sắt tại khu trại của băng nhóm tội phạm ở Campuchia. Ảnh: Yonhap

Các khu trại của những băng nhóm tội phạm ở Campuchia rất đa dạng về quy mô, thực hiện nhiều hoạt động lừa đảo trực tuyến khác nhau như lừa đảo tình cảm, lừa đảo qua điện thoại và giao dịch cổ phiếu chưa niêm yết. Một quan chức Hàn Quốc ước tính, có khoảng 400 đường dây tội phạm như vậy ở Campuchia.

Một nhân chứng cho hay: "Có 2 lý do tại sao các đường dây tội phạm lại cần người Hàn Quốc. Thứ nhất, chúng cần tài khoản ngân hàng để rửa tiền. Thứ 2 là để tiếp thị qua điện thoại, trò chuyện và thực hiện các dịch vụ khách hàng lừa đảo nhắm vào người Hàn Quốc".

Người này nói thêm, không giống Phnom Penh và Sihanoukville, các thị trấn biên giới của Campuchia như Poipet và Bavet là "những nơi nguy hiểm nhất và là điểm cuối cùng mà người Hàn Quốc được đưa tới".

Một cư dân Hàn Quốc sống tại Campuchia cũng đồng tình với thông tin trên. Người này kể: "Những người làm việc kém hiệu quả ở Phnom Penh hoặc Sihanoukville hay mắc nợ tại các sòng bạc sẽ bị bán tới Poipet hoặc Bavet. Có rất nhiều người như vậy".

Liên quan tới vụ một sinh viên đại học Hàn Quốc được cho bị tra tấn tới chết ở gần núi Bokor tại tỉnh Kampot hồi tháng 8, cư dân trên cho biết: "Mọi người thường tới đó để bán tài khoản ngân hàng nhưng lại mắc kẹt ở nơi này và cuối cùng là làm những công việc phi pháp hoặc thậm chí mất mạng". Ông này nói thêm, các trường hợp tử vong do bị tra tấn là chuyện thường ngày ở các khu trại của tội phạm. Nạn nhân không chỉ là người Hàn Quốc mà có cả công dân của Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Trung Quốc.

Một nhân chứng khác cho hay, một số nạn nhân bị buộc tội làm việc không hiệu quả đã bị bán để lấy nội tạng. Người này cho hay: "Nếu nạn nhân mắc nợ và không thể hoàn thành một mục tiêu nhất định, họ buộc phải bán nội tạng. Trước tiên, họ sẽ bị cắt bỏ nhãn cầu vì giác mạc tương đối dễ ghép và giá mỗi đơn vị khá đắt".