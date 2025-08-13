Bà Mai Thị Liễu (SN 1946), quê ở Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), hiện sống tại Đắk Lắk, có cuộc đời nhiều vất vả, gian truân nhưng chưa từng than vãn một lời. Tình yêu thương con trẻ đã khiến bà trở thành một người mẹ vĩ đại, không chỉ với con ruột mà còn với cả những đứa con nuôi.

Năm 1963, bà Liễu tìm đến trại định cư ở Cẩm Hà (Hội An) để xin một bé trai vừa tròn 8 tháng tuổi, là anh em song sinh của một bé gái. Hai bên làm thủ tục và bàn giao giấy tờ. Trong giấy tờ, bé trai có bà nội tên Nguyễn Thị Nhung, mẹ là Võ Thị Thông (quê Đại Lộc, Quảng Nam), cha là Huỳnh Sáu (khi đó đang đóng quân tại Pleiku).

Bà Liễu và con trai nuôi. Ảnh NCHCCCL

Hai bên bàn giao giấy tờ và trao con. Sau đó, vì hoàn cảnh khó khăn, bà Liễu chuyển đến nơi khác sinh sống và đặt tên cho cậu bé là Đỗ Viết An.

“Giờ cháu An đã 59 tuổi, có gia đình, vợ con đàng hoàng. Nay tôi đã già, chỉ mong tìm lại được nguồn gốc cho cháu. Tôi tha thiết mong tìm được người thân ruột thịt cho cháu trước khi mình nhắm mắt. Nếu làm được điều đó, tôi sẽ vô cùng mãn nguyện”, bà Liễu nhờ cháu nội viết thư gửi đến chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly (NCHCCCL).

17 tuổi nhận con nuôi

Bà Liễu kể, năm 1963, khi An vừa tròn 8 tháng tuổi đã bị bà nội và mẹ ruột đem cho đi. Ban đầu, mẹ của An định cho con gái (chị em song sinh với An), song bà nội lại giục cho con trai vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không thể nuôi thêm bé trai.

Lúc đó, bà Liễu mới 17 tuổi, vừa lấy chồng, chưa có con, làm nghề bán nhang kiếm sống. Dù An chỉ là con nuôi, bà vẫn yêu thương con bằng cả tấm lòng. Mỗi khi con ốm đau, bà lo lắng ngày đêm, chạy vạy thuốc men chữa trị. Tình mẫu tử trong bà lớn hơn bất cứ tình cảm nào khác.

Bà Liễu là người mẹ vĩ đại trong lòng các con. Ảnh NCHCCCL

An không phải là người con nuôi duy nhất của bà Liễu. Sau này, bà nhận nuôi thêm một bé gái, đặt tên là Thủy. Bà cũng có một con trai ruột tên là Tường với người chồng đầu tiên. Sau đó, nhờ đăng tin trên các phương tiện phát thanh, bà tìm được gia đình cho chị Thủy.

Sau ngày hòa bình, chồng bà không còn phải đi xa nữa. Tưởng chừng gia đình sẽ được sum vầy nhưng thực tế lại khác. Chồng bà phải về chăm sóc mẹ ruột, còn bà Liễu không thể rời mẹ mình. Hai bà thông gia lại không thể đến ở cùng nhà. Cuối cùng, bà Liễu quyết định đăng ký đi kinh tế mới tại Đắk Lắk, rời xa chồng.

Năm 1977, bà Liễu làm công tác phụ nữ và thương nghiệp tại địa phương. Lúc này, An 14 tuổi đã nghỉ học để vào rừng làm việc; Tường 9 tuổi và Thủy 3 tuổi. Mẹ bà Liễu bị mất một chân, không thể lao động. Mọi gánh nặng dồn lên vai An. Anh làm đủ việc để chăm sóc bà, mẹ và nuôi các em.

Người con nuôi hiếu thảo

Dù là con nuôi, anh An vẫn hết lòng thương mẹ và các em. Gánh vác vai trò anh cả, anh vất vả ngày đêm: Đi rừng, làm củi, đốt than, cuốc mướn, làm thuê… nghề gì cũng nhận, miễn sao có tiền nuôi các em ăn học và chăm lo cho mẹ cùng bà.

Bà Liễu nhờ cháu nội viết thư gửi chương trình NCHCCCL để tìm gia đình ruột thịt cho anh An. Ảnh NCHCCCL

Anh Tường cho biết: "Anh An thương các em lắm, không nề hà công việc gì để kiếm sống và nuôi gia đình. Anh chưa từng coi chuyện con nuôi là rào cản, luôn yêu thương cả gia đình của mình".

Có lẽ cũng vì những điều này mà bà Liễu càng yêu quý đứa con ấy hơn. Bà biết An vất vả, nhiều đêm khóc thầm thương con.

Sau này, bà lập gia đình lần thứ hai với ông Trình (người tỉnh Thái Bình cũ). Ông thương bà, các con của bà cũng rất thương ông. Dù đã có một người con chung nhưng bà và ông Trình chỉ sống với nhau gần 10 năm, rồi bà lại dứt áo ra đi.

Lý do là bởi bà cho rằng ông Trình không thương anh An, muốn anh ở lại quê chăm bà ngoại và các em, để ông và bà cùng con trai ruột ra ở riêng. Bà Liễu cho rằng như vậy là không công bằng với anh An. Mẹ bà, con bà, sao bà có thể bỏ lại cho một mình anh An gánh vác?

Và khi không thống nhất được quan điểm, bà quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân thứ hai của mình.

Anh An cho biết, mẹ rất cương trực, hòa đồng, không phân biệt con nuôi, con đẻ, tất cả đều nhận trọn tình yêu thương của mẹ.

Trưởng thành, anh An lấy vợ người tỉnh Thái Bình cũ, có 3 người con. Hiện, cuộc sống của các con đều ổn định. Biết mình là con nuôi, lại được mẹ ủng hộ, cũng có lúc anh muốn tìm gia đình ruột thịt, để biết mình sinh ra ở đâu, cha mẹ sống thế nào, có mấy anh em.

Về phần mình, bà Liễu cũng mong tìm được bố mẹ đẻ cho con nuôi.

Giây phút đoàn tụ vỡ òa trong nước mắt. Ảnh: NCHCCCL

Về phía gia đình ruột thịt của anh An, người anh trai cả cho biết, sau khi mẹ mang cho anh An, bố mẹ anh thường xuyên lục đục.

Ông Sáu – bố đẻ của anh An – vô cùng giận mẹ mình và vợ. Vì giận, ông chuyển ra ngoài sống riêng một thời gian, sau gần 2 năm mới đón mẹ và vợ về sống chung. Cũng vì giận nên ngay từ đầu ông không hỏi nguồn cơn từ vợ, từ mẹ xem con trai mình được cho ai, địa chỉ ở đâu.

Ông cứ tìm quanh quẩn mãi mà không được. Sau này, bà Liễu lại chuyển đi nơi khác sống nên việc tìm kiếm càng khó khăn. Suốt thời gian đó, ông nhiều lần tìm con nhưng không thành.

Năm 2014, bà Thông – mẹ đẻ của anh An – mất, thọ 84 tuổi. Ông Sáu mất năm 2015 do bị ngã vì tai biến. Chuyến đi tìm con cuối cùng là trước đó 2 năm, khi ông Sáu đã 85 tuổi.

Cuộc chia ly tưởng chừng khó có ngày gặp lại, không ngờ lại xảy ra “kỳ tích” nhờ một bức thư gửi tới chương trình NCHCCCL.

Giây phút đoàn tụ trên sân khấu, anh An òa khóc ôm lấy anh và em của mình. Không được gặp lại cha mẹ đẻ, có lẽ đó là điều tiếc nuối nhất của anh. Nhưng giờ đây, khi đã biết được cội nguồn, anh cũng thấy an lòng phần nào để tiếp tục cuộc sống, lòng không còn vướng mắc.

