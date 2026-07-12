Gia đình cùng lúc nhận 2 giấy báo tử

Khi nhắc lại câu chuyện của gia đình, ông Nguyễn Trọng Bảy (SN 1960, trú tại xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn nhiều lần nghẹn giọng.

Kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan chức năng về việc xác định danh tính người anh trai liệt sĩ bằng giám định ADN, ông Bảy đã gác lại mọi công việc để hoàn tất các thủ tục và vào TP Cần Thơ đón hài cốt anh trai trở về quê nhà.

Ông Nguyễn Trọng Bảy . Ảnh: Lê Dương

Ông Bảy kể, gia đình có 6 anh em, trong đó có 5 người là con trai. Ba người anh lần lượt lên đường nhập ngũ trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Bản thân ông Bảy sau này cũng tham gia chiến trường K.

Người anh cả là Thiếu tá Nguyễn Trọng Lai may mắn trở về sau ngày đất nước thống nhất, còn hai người anh là Nguyễn Trọng Cát (SN 1952) và Nguyễn Trọng Khánh (SN 1956) mãi mãi nằm lại chiến trường.

“Hai anh tôi nhập ngũ cùng năm và cùng hy sinh vào năm 1972. Thế nhưng phải đến năm 1976, gia đình mới cùng lúc nhận được hai giấy báo tử. Cầm hai tờ giấy báo tử trên tay, bố mẹ tôi gần như gục ngã”, ông Bảy nhớ lại.

Sau khi người bố mất, mẹ ông Bảy (cụ bà Lê Thị Lộc) vẫn mang theo nỗi nhớ khôn nguôi về những người con trai chưa trở về.

Suốt nhiều năm sau chiến tranh, gia đình rong ruổi khắp nơi, dò hỏi đồng đội cũ, lần theo từng manh mối với hy vọng tìm thấy các liệt sĩ.

Thông báo kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát. Ảnh: Lê Dương

Những đợt tìm kiếm không có kết quả, mẹ ông Bảy phải mang theo nỗi đau ấy sang thế giới bên kia. Trước lúc nhắm mắt, bà vẫn nắm tay các con dặn dò: "Hãy tìm các anh về".

Di nguyện của mẹ vẫn là điều canh cánh trong lòng ông Bảy. 10 năm trước, gia đình đã tìm được phần mộ liệt sĩ Nguyễn Trọng Khánh tại nghĩa trang tỉnh Quảng Bình và đưa về an táng. Riêng phần mộ liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát vẫn bặt vô âm tín.

Theo dòng thời gian, những người anh lớn lần lượt khuất núi, chỉ còn ông Bảy và người chị gái tiếp tục tìm anh trai liệt sĩ với hy vọng mong manh.

Hoàn thành tâm nguyện của mẹ

Năm 2023, thông qua ban liên lạc đồng đội, ông Bảy biết tin phần mộ liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát nhiều khả năng đang ở Nghĩa trang Liệt sĩ Ngã Bảy - Phụng Hiệp (TP Cần Thơ). Ngay khi có manh mối, ông lập tức khăn gói vào miền Tây.

“Ngày đầu đặt chân tới nghĩa trang, đứng trước hàng nghìn ngôi mộ mang dòng chữ 'Chưa xác định được thông tin', tôi chỉ biết thắp nén hương rồi lặng lẽ khấn, cầu mong anh linh của anh và các đồng đội phù hộ để gia đình tìm đúng phần mộ”, ông Bảy nhớ lại.

Cũng trong năm ấy, gia đình được cơ quan chức năng mời tham gia xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đến giữa năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ.

Gia đình ông Bảy đang đi làm lại ảnh liệt sĩ. Ảnh: Lê Dương

"Tôi nghĩ đó gần như là hy vọng cuối cùng. Trong 3 năm chờ đợi kết quả, tôi luôn giữ chiếc điện thoại bên mình. Đi đâu, làm gì, tôi cũng sợ lỡ một cuộc gọi hay tin nhắn từ cơ quan chức năng”, ông Bảy chia sẻ.

Hôm 20/6, cuộc gọi mong chờ cuối cùng cũng đến. Cơ quan chức năng thông báo kết quả giám định ADN đã xác định hài cốt nằm tại ngôi mộ số 52, hàng 2, lô B, khu B, Nghĩa trang Liệt sĩ Ngã Bảy - Phụng Hiệp chính là liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát.

Gia đình ông Bảy sắp đón hài cốt liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát về quê. Ảnh: Lê Dương

“Nhận được kết quả, gia đình tôi hạnh phúc không nói thành lời. Cuối cùng, tôi cũng thực hiện được di nguyện của mẹ”, ông Bảy xúc động nói.

Theo kế hoạch, ngày 10/7, gia đình vào TP Cần Thơ đón hài cốt liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát trở về quê hương. “Cứ nghĩ đến việc được đón anh về, được làm mâm cơm có đủ người thân để mời anh, tôi lại xúc động”, ông Bảy nói.

Lãnh đạo xã Hợp Tiến cho biết, địa phương đang phối hợp cùng gia đình hoàn tất các thủ tục để tổ chức lễ đón liệt sĩ trở về quê nhà.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện có hơn 55.000 liệt sĩ, trong đó hơn 37.000 trường hợp vẫn chưa xác định được thông tin phần mộ. Riêng trong hai đợt cao điểm tháng 5 và tháng 7/2025, lực lượng công an đã thu nhận 37.808 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, đạt 100% số trường hợp đủ điều kiện lấy mẫu, đưa Thanh Hóa trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về công tác này. Đến nay, thông qua giám định ADN, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 8 hài cốt liệt sĩ.