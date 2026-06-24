Sáng 24/6, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên phạm vi toàn quốc.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao Thông báo kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ cho đại diện thân nhân của liệt sĩ Nguyễn Thiện Quyết (quê quán Hải Dương cũ); liệt sĩ Đoàn Văn Khải (quê quán tỉnh Ninh Bình) và liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát (quê quán tỉnh Thanh Hóa).

Ông Đoàn Văn Khơi (em ruột liệt sĩ Đoàn Văn Khải) không giấu nổi sự nghẹn ngào. Gia đình ông đã dành rất nhiều năm miệt mài tìm kiếm thông tin về người anh trai nhưng đều không có kết quả.

Ông Khơi kể lại, cách đây khoảng 2-3 năm, gia đình mới nắm được thông tin hài cốt liệt sĩ Đoàn Văn Khải đang được an táng tại tỉnh Hậu Giang (cũ), tuy nhiên lúc bấy giờ vẫn chưa thể xác định chính xác danh tính. Sau khi thực hiện lấy mẫu giám định ADN và trải qua hơn hai năm chờ đợi, gia đình cuối cùng đã nhận được kết quả xác nhận chính xác.

Ông Đoàn Văn Khơi (em ruột liệt sĩ Đoàn Văn Khải) không giấu nổi sự nghẹn ngào. Ảnh: Đình Hiếu

"Chúng tôi mừng lắm. Bao nhiêu năm mong mỏi cũng chỉ để có giây phút này - tìm được và đưa anh về với gia đình", ông Khơi chia sẻ.

Ông Khơi cũng cho biết, trong suốt thời gian chờ đợi kết quả khoa học, cả gia đình luôn trong trạng thái thấp thỏm, lo âu. Khi nhận được tin vui, ông đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan, ban, ngành đã hỗ trợ gia đình tìm lại đúng hài cốt người thân.

Ông Võ Tá Tao (thân nhân liệt sĩ Võ Tá Thái). Ảnh: Đình Hiếu

Cũng có mặt tại buổi lễ phát động, ông Võ Tá Tao (thân nhân liệt sĩ Võ Tá Thái) cho biết hành trình tìm kiếm mộ người thân của ông đã kéo dài gần 50 đến nay nhưng vẫn chưa có kết quả.

Theo ông Tao, việc tìm kiếm gặp vô vàn khó khăn do dấu tích xưa hầu như không còn. Thông tin từ đơn vị cũ cho biết, sau khi liệt sĩ được mai táng, khu vực này tiếp tục bị bom đánh phá khiến nhiều phần mộ bị thất lạc.

Việc triển khai giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ là tâm nguyện lớn nhất của cha mẹ ông Tao lúc sinh thời mà chưa thực hiện được.

"Buổi lễ phát động hôm nay tiếp thêm niềm hy vọng để việc tìm kiếm thuận lợi hơn. Gia đình kỳ vọng trong khoảng 5 năm tới sẽ có thể nhận được kết quả và đưa người thân trở về", ông Tao chia sẻ.

Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu ADN bảo đảm khoa học, chính xác, an toàn và bảo mật

Cũng trong buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã yêu cầu Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), phát huy tối đa vai trò nòng cốt, thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc lực lượng triển khai hiệu quả kế hoạch. Tổ chức thu nhận, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN bảo đảm tính khoa học, chính xác, an toàn và bảo mật.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện, tích hợp các tiện ích trên ứng dụng VNeID ngay trong tháng 7/2026, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân chủ động cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng giao C06 làm đầu mối theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện; kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Đình Hiếu

Đối với các Cục nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho quá trình triển khai đợt cao điểm, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời các thông tin sai lệch, tiêu cực.

Về phía Công an các tỉnh, thành phố, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị, căn cứ kế hoạch của Bộ Công an để xây dựng phương án, lộ trình chi tiết thực hiện nhiệm vụ bảo đảm "6 rõ". Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thân nhân liệt sĩ tích cực cung cấp thông tin, tham gia lấy mẫu. Công an cấp xã phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt ở cơ sở, thể hiện rõ tinh thần gần dân, sát dân nhất, trực tiếp hỗ trợ thu nhận mẫu, tuyệt đối không bỏ sót trường hợp nào trên địa bàn.