Với mục tiêu giúp mỗi giao dịch trở thành một cơ hội cộng thêm lợi ích, từ ngày 01/12/2025 đến 28/02/2026, khách hàng mở mới thẻ Vietcombank Visa Debit chỉ cần chi tiêu từ 1 đến 3 triệu đồng trong 45 ngày đầu để nhận hoàn tương ứng 200.000 - 500.000 đồng, tùy theo hạng thẻ Classic hoặc Platinum. Mức chi tiêu này phù hợp với nhu cầu sinh hoạt thường nhật như đi siêu thị, ăn uống, đặt xe, đặt phòng, mua sắm trực tuyến hay phù hợp với các kế hoạch du lịch cuối năm. Ưu đãi được áp dụng cho cả chi tiêu trong nước và quốc tế, mở rộng phạm vi sử dụng thẻ trong mọi hành trình. Khoản hoàn được chuyển trực tiếp vào tài khoản thanh toán, giúp khách hàng thụ hưởng ưu đãi một cách nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện.

Ngoài ưu đãi hoàn tiền ban đầu, 100 khách hàng có tổng chi tiêu cao nhất toàn chương trình (từ 50 triệu đồng trở lên) sẽ được tặng thêm 3 triệu đồng tiền thưởng. Đây là mức ưu đãi đáng kể, phù hợp với nhóm khách hàng có nhu cầu chi tiêu lớn trong dịp cuối năm, từ mua sắm lễ hội, quà tặng Tết đến các hành trình du lịch dài ngày. Khi kết hợp cả hai ưu đãi, khách hàng có thể nhận tổng cộng 3,5 triệu đồng, tạo nên lợi ích vượt trội so với nhiều chương trình hiện có trên thị trường.

“Quẹt là cộng - Sống cực chill” được Vietcombank triển khai trong giai đoạn cao điểm tiêu dùng, trong khi xu hướng thanh toán không tiền mặt ngày càng phổ biến. Thẻ Vietcombank Visa Debit cho phép khách hàng sử dụng số tiền có sẵn trong tài khoản, giúp quản lý ngân sách cá nhân hiệu quả và tránh rủi ro phát sinh chi ngoài khả năng.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái thanh toán của Vietcombank với mạng lưới điểm chấp nhận thẻ và ATM phủ rộng toàn quốc, cùng các nền tảng ngân hàng số hiện đại, tạo nên hạ tầng giao dịch đồng bộ và thuận tiện cho khách hàng. Kết hợp cùng bảo mật đạt chuẩn Visa, hệ sinh thái này mang đến trải nghiệm thanh toán an toàn, mượt mà tại siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, điểm du lịch và các nền tảng như Shopee, Lazada, Grab, Be, Agoda hay Trip.com…

Khách hàng cũng có thể lựa chọn mở thẻ phi vật lý hoàn toàn miễn phí để sử dụng ngay mà không phải chờ phát hành thẻ cứng, giúp giao dịch được kích hoạt tức thời. Nhờ đó, người dùng có thể nhanh chóng thực hiện các giao dịch trong 45 ngày đầu để tối ưu hóa quyền lợi hoàn tiền.

Chương trình được áp dụng đến ngày 13/04/2026, cho phép khách hàng có đủ thời gian để chủ động chi tiêu và tối ưu quyền lợi. Mỗi giao dịch hợp lệ đều được ghi nhận theo quy định chương trình, đảm bảo tính minh bạch và thuận tiện trong quá trình theo dõi qua ứng dụng VCB Digibank.

Khách hàng có thể đồng thời tận hưởng các chương trình ưu đãi khác của Vietcombank đang diễn ra trong cùng thời kỳ - từ ưu đãi chi tiêu tại Nhật Bản dành cho chủ thẻ Vietcombank JCB đến ưu đãi đặt phòng, đặt vé trên Agoda và Trip.com hay gửi tiết kiệm sinh ba tầng lợi ích... Việc kết hợp nhiều ưu đãi giúp khách hàng tối ưu chi tiêu và gia tăng giá trị trải nghiệm trong mùa lễ hội.

Với cơ chế hoàn tiền dễ đạt và trải nghiệm thanh toán an toàn - tiện lợi, thẻ Vietcombank Visa Debit là giải pháp phù hợp cho khách hàng trong giai đoạn mua sắm cuối năm. “Quẹt là cộng - Sống cực chill” giúp mỗi giao dịch trở thành một cơ hội cộng thêm lợi ích, đồng hành cùng khách hàng trong quá trình chi tiêu thông minh và hiệu quả hơn.

Để sớm tận hưởng ưu đãi và tối ưu chi tiêu trong mùa lễ hội, khách hàng có thể mở thẻ tại:

Các điểm giao dịch Vietcombank hoặc hotline: 1800.15.65 (đối với khách hàng Priority) | 1900.54.54.13 (đối với các khách hàng còn lại)

Thông tin chi tiết tại:

https://www.vietcombank.com.vn/Truy-cap-nhanh/Quẹt là cộng- Sống cực chill

