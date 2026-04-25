Trận đấu giữa Becamex TP.HCM (19 điểm) vs Thép Xanh Nam Định (27 điểm) tại vòng 20 LPBank V-League trên sân Gò Đậu (TP.HCM) được đánh giá không cân tài, cân sức. Trong khi Thép Xanh Nam Định đang hồi sinh mạnh mẽ, thì đội chủ nhà lại sa sút, hiện đang đứng thứ 10/14 trên BXH với 19 điểm.

Ở trận lượt đi, Becamex TP.HCM gây bất ngờ lớn khi đánh bại Thép Xanh Nam Định ngay trên sân Thiên Trường. Tuy nhiên, đó có lẽ là giai đoạn thi đấu đạt kết quả tốt nhất của đội bóng đất Thủ, bởi sau đó họ chơi phập phù, không ổn định.

Xuân Son quyết "xé lưới" Becamex TP.HCM.

Trong khi đó, Thép Xanh Nam Định lại đang có chuỗi trận tốt. Sau khi HLV Vũ Hồng Việt trở lại "ghế nóng", đội bóng thành Nam vươn lên vị trí thứ 6. Dù mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch không còn, nhưng Xuân Son và các đồng đội lại có được tâm lý thoải mái, bên cạnh phong độ ổn định. Trận thắng SHB Đà Nẵng mới đây càng giúp nhà ĐKVĐ lên tinh thần trong chuyến làm khách gặp Becamex TP.HCM.

Cũng như những trận trước đó, Xuân Son vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của Thép Xanh Nam Định. Tiền đạo sinh năm 1997 quyết tâm ghi bàn trận này, không chỉ giúp đội nhà giành trọn vẹn 3 điểm, mà còn duy trì cảm giác ghi bàn.

Ở trận đấu còn lại trong ngày 25/4, Thanh Hóa với lợi thế sân nhà được dự đoán sẽ có 3 điểm trước tân binh PVF-CAND.