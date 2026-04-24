Cuộc thư hùng trên sân Ninh Bình, vòng 20 V-League 2025/26 diễn ra hấp dẫn ngay khi bóng lăn. Đội chủ nhà tạo sóng gió trước, nhưng Hà Nội mới là những người mở tỷ số.

Những phút bù giờ hiệp 1 thực sự hấp dẫn, khi hai bàn thắng liên tiếp được chia đều cho mỗi đội.

Hà Nội thi đấu xuất sắc

Sau giờ nghỉ, Văn Quyết lập công rồi Quốc Việt ghi ban cho chủ nhà từ cú sút phạt trực tiếp.

Thế trận tấn công diễn ra căng thẳng, Ninh Bình có 2 lần đưa bóng vào lưới Hà Nội trong thế việt vị, phải chấp nhận nhình đội khách ra về với 3 điểm.

Ghi bàn:

Ninh Bình: Geovane 45'+3, Quốc Việt 62'.

Hà Nội: Hùng Dũng 4', Anh Tiệp 45'+1, Văn Quyết 58'.

Đội hình xuất phát:

Ninh Bình: Văn Lâm, Thanh Thịnh, Marcelino, Quang Nho, Tiến Anh, Đức Chiến, Thành Trung, Trọng Long, Geovane, Gia Hưng, Friday.

Hà Nội: Văn Chuẩn; Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Adriel Tadeu, Văn Toàn, Đình Hai, Hoàng Hên, Hùng Dũng, Hai Long, Văn Quyết, Fisher.