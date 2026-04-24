Cuộc thư hùng trên sân Ninh Bình, vòng 20 V-League 2025/26 diễn ra hấp dẫn ngay khi bóng lăn. Đội chủ nhà tạo sóng gió trước, nhưng Hà Nội mới là những người mở tỷ số.
Những phút bù giờ hiệp 1 thực sự hấp dẫn, khi hai bàn thắng liên tiếp được chia đều cho mỗi đội.
Sau giờ nghỉ, Văn Quyết lập công rồi Quốc Việt ghi ban cho chủ nhà từ cú sút phạt trực tiếp.
Thế trận tấn công diễn ra căng thẳng, Ninh Bình có 2 lần đưa bóng vào lưới Hà Nội trong thế việt vị, phải chấp nhận nhình đội khách ra về với 3 điểm.
Ghi bàn:
Ninh Bình: Geovane 45'+3, Quốc Việt 62'.
Hà Nội: Hùng Dũng 4', Anh Tiệp 45'+1, Văn Quyết 58'.
Đội hình xuất phát:
Ninh Bình: Văn Lâm, Thanh Thịnh, Marcelino, Quang Nho, Tiến Anh, Đức Chiến, Thành Trung, Trọng Long, Geovane, Gia Hưng, Friday.
Hà Nội: Văn Chuẩn; Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Adriel Tadeu, Văn Toàn, Đình Hai, Hoàng Hên, Hùng Dũng, Hai Long, Văn Quyết, Fisher.
90'+8
Hết giờ! Ninh Bình 2-3 Hà Nội!
Cuộc chiến giàu cảm xúc trên sân Ninh Bình kết thúc với chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho đội khách.
90'+6
Không vào! Bỏ lỡ khó tin! Hai Long thoát xuống phía cánh trái, xâm nhập vòng cấm, ngoặt bóng loại hậu vệ Ninh Bình nhưng sút má trong chân phải đi quá thiếu chính xác.
90'+3
Không vào! Trong pha phạt góc, lần lượt Đức Chiến, Hoàng Đức và Friday dứt điểm nhưng Văn Chuẩn và các cầu thủ Hà Nội xuất sắc cản phá. Anh Tiệp là người cản phá cuối cùng.
90'
Hiệp 2 có 7 phút bù giờ.
89'
Không vào! Quốc Việt sút chìm ngay sát vòng cấm, Văn Chuẩn xuất sắc đổ người cản phá thành công.
88'
Nguy hiểm! Pha bóng lộn xộn trước khung thành Hà Nội, Văn Thuận băng vào không kịp dứt điểm.
82'
Bàn thắng bị từ chối! Friday thoát xuống đối mặt bị Văn Chuẩn cản phá, Hoàng Đức đá bồi tung lưới đội khách nhưng bàn thắng bị từ chối. Trước khi nhận bóng, Friday đã việt vị.
77'
Kết thúc VAR. Trọng tài chính xác khi bắt lỗi việt vị.
76
Friday thoát xuống vượt qua Văn Chuẩn và ngã. Trọng tài biên bắt lỗi việt vị, VAR vào cuộc.
74'
Không vào! Tuấn Hải băng vào dứt điểm nhưng không chính xác. VAR vào cuộc và không có phạt đền cho đội khách.
69'
Quả bóng vàng Hoàng Đức vào sân. Phía bên kia, Tuấn Hải cũng xuất hiện khi Hà Nội thay đổi hàng công.
67'
Hoàng Đức chuẩn bị vào sân. Khán giả Ninh Bình rất sôi động.
62'
Bàn thắng! Hà Nội ghi bàn 2-3! Nguyễn Quốc Việt! Ở chấm đá phạt trực tiếp, cầu thủ vào thay người Quốc Việt sút chạm hàng rào đổi hướng, khiến Văn Chuẩn bất ngờ.
58'
Bàn thắng! Hà Nội dẫn 3-1! Nguyễn Văn Quyết! Đội khách tấn công nhanh, pha căng ngang từ cánh trái được đội trưởng Văn Quyết băng vào đệm chính xác, bóng đập xà ngang rơi xuống phía trong vạch vôi.
55'
Cơ hội! Sau pha phối hợp với Hùng Dũng, Hai Long xâm nhập vòng cấm sút chéo góc nhưng không chính xác.
52'
Trận đấu diễn ra sôi động với những pha ăn miếng trả miếng. Fisher của Hà Nội dứt điểm không thành công.
48'
Bàn thắng bị từ chối! Geovane thoát xuống rất nhanh dứt điểm tung lưới Văn Chuẩn, nhưng đây là pha bóng việt vị của chủ nhà.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+4
Hiệp 1 kết thúc! Ninh Bình 1-2 Hà Nội!
Hiệp đầu trôi qua hấp dẫn với 3 bàn thắng được ghi, 2 trong số đó diễn ra ở nhưng phút bù giờ.
45'+3
Bàn thắng! Ninh Bình rút ngắn cách biệt 1-2! Đình Hai phá bóng không dứt khoát, Geovane thực hiện cú đá một chạm ở rìa vòng cấm đi chìm đánh bại Văn Chuẩn.
45'+1
Bàn thắng! 2-0 cho Hà Nội! Nguyễn Anh Tiệp! Trong tình huống phạt góc, liên tiếp là các pha bóng bổng, hàng thủ Ninh Bình và Văn Lâm thi đấu lúng túng, để Anh Tiệp lao người đánh đầu cận thành ghi bàn.
45'
Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
45'
Không vào! Trương Tiến Anh đá phạt góc, Friday đánh đầu trong tư thế không ai kèm nhưng đưa bóng đi thẳng vào vị trí Văn Chuẩn.
40'
Thế trận cân bằng hơn. Ninh Bình có một số pha tấn công nhưng Văn Chuẩn vẫn làm chủ tình hình.
32'
Tổn thất lớn cho Hà Nội. Duy Mạnh chấn thương phải rời sân, vào thay là Nguyễn Anh Tiệp – người vừa sinh nhật 20 tuổi gần đây.
32'
Ninh Bình tấn công nhưng đường bóng quá dài, Văn Chuẩn dễ dàng di chuyển lên bắt gọn bóng.
24'
Ninh Bình nỗ lực tấn công, nhưng hầu như chưa tạo được nguy hiểm cho khung thành Văn Chuẩn.
22'
Thế trận đang thuộc về Hà Nội. Các cầu thủ khách hoàn toàn lấn lướt chủ nhà.
17'
Trận đấu diễn ra hấp dẫn. Hà Nội đang lấn lướt so với đội chủ nhà.
12'
Xà ngang! Trận đấu diễn ra sôi động, đến lượt Xuân Mạnh vô lê đánh bại người bạn Văn Lâm nhưng bóng chạm xà ngang.
6'
Xà ngang! Ninh Bình có pha tấn công tốt, Geovane đánh đầu hiểm hóc nhưng khung thành từ chối bàn gỡ.
4'
Bàn thắng! Hà Nội dẫn 1-0! Đỗ Hùng Dũng! Đội khách tấn công nhanh, Hùng Dũng có bóng ở trước vòng cấm, thực hiện cú sút chìm sát cột dọc thành bàn.
2'
Với lợi thế sân nhà, Ninh Bình nhanh chóng tấn công và gây sóng gió trước khung thành đội khách.
1'
Trận đấu bắt đầu.