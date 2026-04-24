"CLB CAHN và HLV Mano Polking chính thức đặt bút ký vào bản gia hạn hợp đồng, cam kết tương lai tại đội bóng Thủ đô đến năm 2028. Sự tin tưởng và tầm nhìn dài hạn giữa Ban lãnh đạo CLB và HLV Polking là nền tảng để đội bóng hướng tới những mục tiêu quan trọng tại V-League cũng như đấu trường châu lục trong chặng đường sắp tới", CLB CAHN thông báo.

HLV Mano Polking được CAHN bổ nhiệm vào tháng 5/2024, thay HLV Kiatisuk Senamuang. Bản hợp đồng của chiến lược gia mang hai dòng máu Đức - Brazil có thời hạn 2 năm. Dưới thời HLV Polking, CAHN giành chức vô địch Cúp Quốc gia 2024/25, Siêu Cúp Quốc gia 2025, đồng thời vào chung kết Cúp các CLB Đông Nam Á 2024/25.

CAHN gia hạn 3 năm với HLV Polking. Ảnh: CAHN

Ở mùa giải năm nay, đội bóng ngành công an đang tiến gần tới ngôi vô địch V-League, khi dẫn đầu BXH với 48 điểm, hơn CLB Thể Công Viettel 7 điểm hiện đang đứng ở vị trí thứ 2. Với việc giải đấu còn 7 vòng đấu nữa là hạ màn, nếu tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng như thời gian qua, CAHN có thể vô địch sớm trước 1-2 vòng đấu.

Tại vòng 20 LPBank V-League, CAHN tiếp đón SLNA vào ngày 26/4 trên SVĐ Hàng Đẫy. Trước đối thủ "vừa miếng", đoàn quân của HLV Polking tự tin giành trọn 3 điểm.

Trước khi gia hạn hợp đồng với HLV Polking, CLB CAHN cũng đã "trói chân" 4 trụ cột quan trọng là Văn Hậu, Đình Trọng, Thành Long và ngoại binh Alan. Được biết trong thời gian tới, đội bóng ngành công an tiếp tục đàm phán gia hạn hợp đồng với nhiều ngôi sao khác, trong đó có thủ thành Nguyễn Filip.