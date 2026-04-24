Trực tiếp bóng đá Ninh Bình vs Hà Nội: So tài đỉnh cao VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá Ninh Bình vs Hà Nội, vòng 20 LPBank V-League 2025/26, sân Ninh Binh lúc 18h00 ngày 24/4.

Hải Phòng nhập cuộc chủ động với lối chơi pressing tầm cao, khiến HAGL gặp nhiều khó khăn trong triển khai bóng. Đội chủ nhà chọn cách lùi sâu phòng ngự và chờ thời cơ phản công.

HAGL và Hải Phòng chia điểm tại Pleiku - Ảnh: VPF

Dù vậy, HAGL lại là bên tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên, nhưng Thanh Nhân không thể tận dụng thành công. Sau đó, thủ môn Đình Triệu liên tiếp cứu thua xuất sắc trước các pha dứt điểm của đội chủ nhà.

Ở chiều ngược lại, Hải Phòng cũng có những tình huống đáng chú ý, đặc biệt là pha xử lý kỹ thuật của Camilo buộc Trung Kiên phải trổ tài cản phá.

Sang hiệp hai, thế trận trở nên cân bằng hơn với phần lớn thời gian bóng lăn ở khu trung tuyến. Những phút cuối, HAGL gia tăng sức ép nhưng vẫn bất lực trong khâu ghi bàn, chấp nhận chia điểm.

Đội hình xuất phát HAGL vs Hải Phòng

HAGL: Trung Kiên, Du Học, Quang Kiệt, Jairo, Anh Tài, Thanh Nhân, Ngọc Lâm, Hoàng Minh, Marciel, Vĩnh Nguyên, Conceicao

Hải Phòng: Đình Triệu, Tiến Dụng, Trung Hiếu, Mạnh Dũng, Nhật Minh, Văn Minh, Hoàng Nam, Fletcher, Joaquim, Hữu Sơn, Luiz Atonio