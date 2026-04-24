Hải Phòng nhập cuộc chủ động với lối chơi pressing tầm cao, khiến HAGL gặp nhiều khó khăn trong triển khai bóng. Đội chủ nhà chọn cách lùi sâu phòng ngự và chờ thời cơ phản công.
Dù vậy, HAGL lại là bên tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên, nhưng Thanh Nhân không thể tận dụng thành công. Sau đó, thủ môn Đình Triệu liên tiếp cứu thua xuất sắc trước các pha dứt điểm của đội chủ nhà.
Ở chiều ngược lại, Hải Phòng cũng có những tình huống đáng chú ý, đặc biệt là pha xử lý kỹ thuật của Camilo buộc Trung Kiên phải trổ tài cản phá.
Sang hiệp hai, thế trận trở nên cân bằng hơn với phần lớn thời gian bóng lăn ở khu trung tuyến. Những phút cuối, HAGL gia tăng sức ép nhưng vẫn bất lực trong khâu ghi bàn, chấp nhận chia điểm.
Đội hình xuất phát HAGL vs Hải Phòng
HAGL: Trung Kiên, Du Học, Quang Kiệt, Jairo, Anh Tài, Thanh Nhân, Ngọc Lâm, Hoàng Minh, Marciel, Vĩnh Nguyên, Conceicao
Hải Phòng: Đình Triệu, Tiến Dụng, Trung Hiếu, Mạnh Dũng, Nhật Minh, Văn Minh, Hoàng Nam, Fletcher, Joaquim, Hữu Sơn, Luiz Atonio
90'+4
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng.
90'+3
HAGL thiếu may mắn khi Jairo treo bóng vào vòng cấm để Conceicao đánh đầu đưa bóng đi 'liếm' mép ngoài cột dọc khi mà thủ thành Đình Triệu đã đứng chôn chân.
89'
Marciel thực hiện pha cứa lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm nhưng cú đá có lực không quá mạnh nên không gây ra khó khăn cho Đình Triệu.
80'
Những sự thay đổi người trong hiệp hai của HLV Quang Trãi vẫn chưa mang đến sự đột biến trong lối chơi cũng như hỏa lực trên hàng công cho HAGL.
74'
Thêm một cơ hội cho HAGL nhưng Batista dứt điểm từ ngoài vòng cấm không làm khó thủ thành Đình Triệu.
69'
Marciel chuyền bóng thuận lợi nhưng Đình Lâm chơi cá nhân khi dứt điểm đi vọt xà thay vì kiến tạo cho đồng đội ở vị trí thuận lợi trước khung thành của Đình Triệu.
60'
Khác với hiệp hai, HAGL chủ động chơi tấn công trong hiệp hai. Điều này cũng dễ hiểu khi đôi bóng phố Núi cần điểm số để tiếp tục cuộc đua trụ hạng.
50'
Sau pha tấn công của HAGL, Marciel tung cú dứt điểm ở rìa vòng cấm nhưng đi quá hiền đối với Đình Triệu.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+3
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
40'
Đình Triệu gọi, Trung Kiên trả lời
Đến lượt Trung Kiên - thủ môn U23 Việt Nam và ĐTQG trổ tài cứu thua xuất sắc cho HAGL trước cú dứt điểm chéo góc hiểm hóc của cầu thủ Hải Phòng.
31'
Hải Phòng đang kiểm soát bóng lên tới 71% nhưng, tung ra 7 pha dứt điểm nhưng chưa có cú đá nào đi trúng đích.
22'
Đình Triệu cứu thua kép ngoạn mục
Đón quả tạt bên cánh phải của đồng đội, Batista ngả người bắt vô-lê đẹp mắt nhưng Đình Triệu cản phá xuất sắc. Thanh Nhân lập tức đá bồi về góc gần nhưng thủ môn xuất sắc nhất ASEAN Cup 2024 vẫn cứu thua khó tin cho Hải Phòng.
18'
Các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm là những người kiểm soát bóng nhiều hơn, chủ động tấn công nhưng đội khách chưa có được pha dứt điểm nào đáng chú ý kể từ đầu trận.
10'
Tình huống dứt điểm đầu tiên thuộc về chủ nhà HAGL, Ngọc Lâm tạt bóng từ cánh phải vào để Thanh Nhân băng vào tốc độ nên chạm bóng đưa bóng đi vọt xà ngang.
5'
Những phút đầu trận diễn ra với tốc độ khá chậm cho thấy sự thận trong của cả HAGL và Hải Phòng.
17h00
Trọng tài chính Mai Xuân Hùng thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
Nhận định trước trận
HAGL đang đối mặt với bài toán phong độ khi liên tục thi đấu thất thường tại V.League 2025/26. Sau chiến thắng ấn tượng trước đương kim vô địch Nam Định, đội bóng phố Núi lại gây thất vọng khi để thua Thể Công Viettel. Với 18 điểm sau 19 vòng, HAGL chỉ hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 6 điểm, khoảng cách chưa đủ an toàn trong cuộc đua trụ hạng.
Lịch thi đấu sắp tới được xem là giai đoạn bản lề với thầy trò HLV Quang Trãi. HAGL sẽ lần lượt gặp Hải Phòng, SLNA, PVF-CAND, Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Để đảm bảo mục tiêu trụ hạng, đội chủ sân Pleiku cần tích lũy thêm ít nhất 7-8 điểm, đặc biệt phải tận dụng tốt lợi thế sân nhà.
Ở vòng 20, HAGL tiếp đón Hải Phòng với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Dù đối thủ không dễ chơi, đội bóng đất Cảng thường thi đấu thiếu ổn định khi xa nhà. Đây là cơ hội để HAGL cải thiện vị trí và tạo khoảng cách an toàn trên bảng xếp hạng.