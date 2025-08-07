Ngay trận ra quân giải U21 thế giới 2025, tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam gặp chủ nhà Indonesia. Tại bảng A, ngoài Indonesia, các cô gái Việt Nam còn gặp những đối thủ mạnh khác là Argentina, Serbia, Puerto Rico và Canada.

HLV Nguyễn Trọng Linh cho biết, dù tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam không đặt chỉ tiêu thành tích tại giải, nhưng đội bóng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng quyết tâm cao nhất.

“Chúng tôi xem kỹ băng ghi hình về các đối thủ. Tất cả các đội đều có chuyên môn tốt, sở hữu những cầu thủ trẻ mạnh mẽ. Tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam cố gắng thi đấu trong từng trận", HLV Trọng Linh nói.

Tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân. Ảnh: BCVN

Trước khi tham dự giải U21 thế giới, các VĐV trẻ của Việt Nam được cọ xát tại VTV Cup 2025 và giải U23 Quốc gia. Giới chuyên môn đánh giá lực lượng đội U21 hiện tại có nhiều gương mặt tiềm năng như Quỳnh Hương, Đặng Thị Hồng, Lan Vy, Ánh Thảo, Kiều Vy...

Trong số này, Đặng Thị Hồng là tay đập Việt Nam ghi nhiều điểm nhất tại VTV Cup 2025, vượt qua cả các đàn chị Trần Thị Thanh Thúy, Bích Tuyền...

Sau thành tích giành vị trí hạng 5 ở giải bóng chuyền U20 châu Á 2024, các VĐV ở tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tiến bộ từng ngày. Dù vậy, ở sân chơi thế giới có tính cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi Đặng Thị Hồng và các đồng đội phải thể hiện được bản lĩnh cao nhất, bên cạnh sự chuẩn bị đấu pháp phù hợp cho mỗi trận đấu.

Muốn đi tiếp, tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam phải có được kết quả tốt trước Indonesia trong trận ra quân. Đối thủ này có lợi thế sân nhà, nhưng các cô gái Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn về sức mạnh, cùng tinh thần chiến đấu.

Trận tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vs Indonesia diễn ra vào lúc 19h ngày 7/8 tại Surabaya (Indonesia).

Danh sách tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam dự giải vô địch thế giới 2025:

Chủ công: Phạm Quỳnh Hương, Đặng Thị Hồng, Nguyễn Lan Vy, Bùi Thị Ánh Thảo

Phụ công: Nguyễn Phương Quỳnh, Lê Như Anh, Lê Thùy Linh

Đối chuyền: Ngô Thị Bích Huệ, Phạm Thùy Linh

Chuyền hai: Lại Thị Khánh Huyền, Nguyễn Vân Hà

Libero: Hà Kiều Vy