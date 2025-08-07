Trận ra quân giữa U21 Việt Nam và chủ nhà U21 Indonesia tại giải U21 thế giới 2025 hứa hẹn sẽ rất căng thẳng và hấp dẫn. Với lợi thế sân nhà, Indonesia chắc chắn sẽ nhập cuộc đầy tự tin, cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả.

Tuy nhiên, U21 Việt Nam cũng không hề kém cạnh khi sở hữu đội hình đồng đều, trẻ trung và giàu khát khao thể hiện. Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Đặng Thị Hồng và HLV Nguyễn Trọng Linh, U21 Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật và thể lực.

Dù không đặt nặng áp lực thành tích, tinh thần chiến đấu và khả năng tận dụng cơ hội sẽ là yếu tố then chốt. Đây sẽ là bài test quan trọng cho hành trình chinh phục đấu trường thế giới của các cô gái trẻ Việt Nam.

