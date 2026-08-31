2h ngày 1/9, sân Villa Park:

Liệu có hai đội bóng Ngoại hạng nào trải qua mùa hè trái ngược nhau hơn Aston Villa và Arsenal?

Trong lúc Pháo thủ tiếp tục tăng cường sức mạnh, thì đội chủ sân Villa Park lại đang đối diện giai đoạn đầy bất ổn.

Unai Emery vừa đưa về trò cũ Nicolas Jackson - Ảnh: AVFC

Sau khi cán đích thứ tư tại Premier League và đăng quang Europa League, HLV Unai Emery tiếp tục bắt tay vào công cuộc tái thiết đội hình.

Việc chiêu mộ Leon Goretzka theo dạng tự do có thể là một thương vụ khôn ngoan của Villa. Còn Nicolas Jackson từng thể hiện phong độ tốt nhất dưới sự dẫn dắt của Emery tại Villarreal.

Cả hai tân binh sẵn sàng ra sân trước Arsenal. Thậm chí, Nicolas Jackson có thể được xếp đá chính, vì Emi Buendia đã đảm nhiệm vai trò tiền đạo bất đắc dĩ ở thất bại 0-4 Brighton cuối tuần trước.

Nếu Villa đang xoay xở với những biến động về lực lượng, Arsenal lại bước vào mùa giải với vị thế hoàn toàn khác.

Sau chức vô địch Ngoại hạng Anh và chỉ cách danh hiệu Champions League một loạt sút luân lưu, Pháo thủ vẫn bổ sung chiều sâu cho đội hình vốn rất chất lượng.

Một trong những thương vụ đáng chú ý của Arsenal chính là Ezri Konsa từ Aston Villa. Konsa có thể ra mắt Arsenal trong ngày trở lại Villa Park.

Mikel Arteta - người kế nhiệm Emery trên ghế HLV Arsenal hồi tháng 12/2019 đang ở tâm thế khá thoải mái. Tuy nhiên, Villa Park chưa bao giờ là điểm đến dễ dàng với Pháo thủ thành London.

Arsenal muốn giành trọn 3 điểm sân khách - Ảnh: DAZN

Kể từ năm 2019, Aston Villa thắng 4/7 lần đối đầu Arsenal trên sân nhà. Đáng chú ý, Villa toàn thắng 3 trận gần nhất khi tiếp đón các nhà đương kim vô địch Premier League tại Villa Park.

Dẫu vậy, Arsenal cũng sở hữu thống kê rất ấn tượng, thắng trận sân khách đầu tiên của mùa giải trong 4 mùa gần nhất và đều giữ sạch lưới.

Giành hai chiến thắng liên tiếp cùng tỷ số 3-0 trước Manchester City và Coventry, Arsenal tự tin duy trì màn khởi đầu ấn tượng bằng chiến thắng thứ ba liên tiếp.

Dự đoán: Arsenal thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Aston Villa: Joao Gomes bị treo giò. Tài năng trẻ Brian Madjo và Johan Manzambi chấn thương.

Arsenal: Saliba, Bruno Guimaraes chấn thương. Martinelli và Gabriel Jesus không được đăng ký.

Đội hình dự kiến

Aston Villa: Suzuki; Cash, Lindelof, Torres, Ruggeri; Bogarde, Kamara; Buendia, Barkley, McGinn; Jackson.

Arsenal: Raya; White, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz.