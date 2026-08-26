Tương lai tiền đạo người Argentina đang trở nên bất định, sau khi anh yêu cầu ra đi nhưng không thể hoàn tất thương vụ chuyển tới Barcelona - điểm đến mà Alvarez mong muốn hè này.

Chân sút 26 tuổi thậm chí phải hứng chịu những tiếng la ó từ người hâm mộ Atletico, lúc vào sân từ ghế dự bị trận hòa Villarreal 2-2 vòng khai màn La Liga.

Tương lai vô định của Julian Alvarez - Ảnh: SunSport

Theo Sky Sports, tình hình giữa các bên hiện trở nên “cực kỳ căng thẳng”. Alvarez rất thất vọng trước phản ứng thù địch từ một bộ phận cổ động viên, đồng thời suy sụp vì Atletico không cho phép anh đầu quân Barcelona.

Thời điểm hiện tại, Arsenal là lựa chọn khả dĩ duy nhất còn lại dành cho tuyển thủ Argentina. Tuy nhiên, Pháo thủ cũng không quá lạc quan về khả năng hoàn tất thương vụ đình đám nhất kỳ chuyển nhượng.

Dẫu vậy, Giám đốc thể thao Arsenal Andrea Berta, người từng góp phần đàm phán đưa Alvarez từ Man City tới Atletico Madrid năm 2024 đã liên hệ với đội bóng cũ vài ngày gần đây.

Theo nguồn tin trên, Giám đốc điều hành Atletico - Miguel Angel Gil Marin sẵn sàng xem xét đề nghị trị giá 130 triệu bảng từ Arsenal, nếu đội bóng thành London chính thức đặt vấn đề.

Một số nhân vật tại Atletico cho rằng, việc Julian Alvarez tiếp tục ở lại đội bóng ngày càng trở nên "bất khả thi".

Nếu Arsenal chiêu mộ thành công Alvarez với mức phí trên 100 triệu bảng, tiền đạo Argentina sẽ trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử đội bóng vượt cột mốc này, sau thương vụ Declan Rice năm 2023.