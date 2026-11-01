Video Williams Minh Hoàng bỏ lỡ khó tin:
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CA TPHCM bất ngờ nhận thất bại 0-1 trước SHB Đà Nẵng trên sân Bình Dương ở vòng 6 V-League 2026/27, dù tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn.
Phút 17, Matias Moreira bật cao đánh đầu từ quả phạt góc, ghi bàn duy nhất giúp Đà Nẵng vượt lên dẫn trước.
Bị dẫn bàn, đội chủ nhà đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng liên tục bỏ lỡ cơ hội. Đầu hiệp hai, Williams Minh Hoàng được tung vào sân nhằm tăng cường sức tấn công.
Phút 61, tiền đạo trẻ của ĐT Việt Nam bỏ lỡ cơ hội khó tin trước khung thành rộng mở. Đến phút 75, Williams Minh Hoàng đánh đầu dội xà ngang.
Phút 90+2, Cummings tiếp tục đánh đầu trúng xà ngang, khiến CA TPHCM đành chấp nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà.
Ghi bàn:
Đà Nẵng: Matias Moreira (17')
Đội hình thi đấu
CA TPHCM: Patrik Lê Giang (89), Quang Hùng (34), Quang Kiệt (5), Hoàng Phúc (28), Minh Trọng (17), Quốc Cường (19), Quốc Gia (21), Aldair (10), Cummings (9), Đăng Khoa (26), Olaha Mạnh Đức (7).
Đà Nẵng: Sỹ Huy (33), Hồng Phúc (23), Quốc Nhật (22), Ngọc Hiệp (2), Việt Hoàng (17), Vũ Văn Sơn (37), Bryan Ly (27), Matias Moreira (3), Yvo Calleros (5), Ivan Saponjic (9), Nguyên Hoàng (28).
90'+6
Trận đấu kết thúc với thất bại 0-1 của CA TPHCM trước đội khách Đà Nẵng.
90'+2
CA TPHCM quá đen
Thêm một quả tạt từ cánh trái vào, nhưng một lần nữa pha đánh đầu của Cummings bên phía CA TPHCM đánh đầu đưa bóng đập xà ngang bật ra.
88'
Thêm một cơ hội nữa dành cho CA TPHCM nhưng Cummings không thể dứt điểm cận thành trước khi thủ môn Sỹ Huy kịp thời ôm gọn trái bóng.
80'
Olaha Mạnh Đức đột phá xuống đáy biên rồi nỗ lực căng ngang nhưng Tiến Linh dứt điểm hụt bóng trước khi hậu vệ Đà Nẵng phá ra.
75'
Williams Minh Hoàng đánh đầu dội xà ngang
Từ quả phạt góc của đồng đội, Williams Minh Hoàng đánh đầu dũng mạnh nhưng những đầu ngón tay của thủ môn Sỹ Huy và xà ngang khung thành đã từ chối bàn gỡ hòa 1-1.
70'
Thêm một cơ hội nữa dành cho CA TPHCM nhưng đội chủ nhà vẫn chưa thể xuyên phá mành lưới của Đà Nẵng.
61'
Minh Hoàng bỏ lỡ khó tin
Aldair của CA TPHCM đánh đầu đập xà ngang Đà Nẵng rồi chạm vào người Sỹ Huy, thủ môn của đội khách kịp thời móc bóng ra. Williams Minh Hoàng có cơ hội mười mươi để gỡ hòa 1-1 nhưng pha đệm lòng trước khung thành rộng mở lại quá hiền nên bị Sỹ Huy cản phá.
50'
Một quả tạt vào từ cánh phải về phía Williams Minh Hoàng, nhưng hai cầu thủ Đà Nẵng theo sát khiến tiền đạo ĐT Việt Nam không thể dứt điểm.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu. Williams Minh Hoàng được tung vào sân.
45'+2
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía đội khách Đà Nẵng.
38'
CA TPHCM vẫn đang kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng chủ nhà không hoàn toàn áp đảo về thế trận, sức ép tạo ra cũng không đủ lớn.
28'
Các cầu thủ CA TPHCM nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội dứt điểm, đem về bàn quân bình tỷ số nhưng hàng thủ Đà Nẵng đang chơi kín kẽ.
17'
Matias Moreira mở tỷ số cho Đà Nẵng
Từ quả phạt góc của đồng đội, trung vệ Matias Moreira bật cao đánh đầu dũng mãnh khiến thủ thành Lê Giang không kịp phản xạ.
13'
Vẫn là Olaha Mạnh Đức suýt chút nữa đem về tuyệt phẩm khi cú sút xa sấm sét của tiền đạo CA TPHCM bị thủ môn Sỹ Huy xuất sắc cản phá.
11'
Pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên thuộc về CA TPHCM, với cú sút chéo góc của Olaha Mạnh Đức tiếc rằng bóng đi hơi cao so với khung thành của Đà Nẵng.
5'
Dù được chơi trên sân Bình Dương với tư cách chủ nhà nhưng CA TPHCM chọn cách nhập cuộc khá thận trọng, trong khi SHB Đà Nẵng cũng cần thời gian làm nóng.
18h00
Trọng tài chính Ngô Duy Lân thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
17h40
17h30
CA TPHCM tiếp đón SHB Đà Nẵng lúc 18h ngày 1/11 ở vòng 6 V-League 2026/27, với mục tiêu giành trọn 3 điểm để duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu.
Thầy trò HLV Arthur Diles đang có phong độ ấn tượng khi giành 10 điểm sau 5 trận, từng đánh bại Hà Nội, Thể Công và Ninh Bình. Đặc biệt, hàng thủ đội chủ nhà mới để lọt lưới 3 bàn.
Trong khi đó, Đà Nẵng thi đấu thất thường, vừa thắng Hà Nội 1-0 nhưng trước đó thua Hải Phòng 1-5. Hàng phòng ngự đội khách đã nhận tới 11 bàn thua.
Tiến Linh và các đồng đội còn bất bại trong 8 lần gần nhất đối đầu Đà Nẵng, với 5 chiến thắng.