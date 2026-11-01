Video Williams Minh Hoàng bỏ lỡ khó tin:

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CA TPHCM bất ngờ nhận thất bại 0-1 trước SHB Đà Nẵng trên sân Bình Dương ở vòng 6 V-League 2026/27, dù tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn.

Phút 17, Matias Moreira bật cao đánh đầu từ quả phạt góc, ghi bàn duy nhất giúp Đà Nẵng vượt lên dẫn trước.

Bị dẫn bàn, đội chủ nhà đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng liên tục bỏ lỡ cơ hội. Đầu hiệp hai, Williams Minh Hoàng được tung vào sân nhằm tăng cường sức tấn công.

Phút 61, tiền đạo trẻ của ĐT Việt Nam bỏ lỡ cơ hội khó tin trước khung thành rộng mở. Đến phút 75, Williams Minh Hoàng đánh đầu dội xà ngang.

Phút 90+2, Cummings tiếp tục đánh đầu trúng xà ngang, khiến CA TPHCM đành chấp nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà.

Ghi bàn:

Đà Nẵng: Matias Moreira (17')

Đội hình thi đấu

CA TPHCM: Patrik Lê Giang (89), Quang Hùng (34), Quang Kiệt (5), Hoàng Phúc (28), Minh Trọng (17), Quốc Cường (19), Quốc Gia (21), Aldair (10), Cummings (9), Đăng Khoa (26), Olaha Mạnh Đức (7).

Đà Nẵng: Sỹ Huy (33), Hồng Phúc (23), Quốc Nhật (22), Ngọc Hiệp (2), Việt Hoàng (17), Vũ Văn Sơn (37), Bryan Ly (27), Matias Moreira (3), Yvo Calleros (5), Ivan Saponjic (9), Nguyên Hoàng (28).