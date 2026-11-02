Không dễ để HLV Kim Sang Sik làm mới tuyển Việt Nam, nhưng ở danh sách cho kỳ FIFA Days tháng 11 này, nhiều khả năng chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ tạo bất ngờ.

Không dễ

Khi mới dẫn dắt tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang Sik từng cho thấy sự cởi mở trong việc tìm kiếm nhân tố mới. Đó là cách làm cần thiết với một đội bóng đang trong quá trình chuyển giao, nhất là khi bộ khung cũ không còn duy trì được sự ổn định như trước.

Nhưng càng về sau, sự mạnh dạn ấy càng giảm, HLV Kim Sang Sik dần quay lại với những lựa chọn quen thuộc, ưu tiên các cầu thủ đã khẳng định năng lực và hiểu rõ cách vận hành mà ông đề ra.

HLV Kim Sang Sik có lẽ tiếp tục trọng dụng bộ khung cũ

Hoặc nếu có, HLV Kim Sang Sik chỉ bổ sung thêm nhân tố Việt kiều và cầu thủ nhập tịch. Trong khi đó, việc tìm kiếm những nhân tố mới từ V-League, đặc biệt là các cầu thủ trẻ đang có phong độ tốt, không còn được đẩy mạnh như giai đoạn đầu.

Vì vậy, danh sách tuyển Việt Nam sắp được công bố nhiều khả năng không có quá nhiều xáo trộn. Phần lớn những gương mặt quen thuộc sẽ tiếp tục được giữ lại, trừ các trường hợp bất khả kháng vì chấn thương hoặc phong độ như Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc…

Nhưng sẽ có bất ngờ

Dù khó xuất hiện một cuộc thay máu, danh sách tuyển Việt Nam cho kỳ FIFA Days tháng 11 vẫn có thể có những bổ sung đáng chú ý như trường hợp của Olaha Mạnh Đức chẳng hạn.

Bên cạnh đó, bất ngờ có thể đến từ nhóm cầu thủ "cũ mà mới". Đây là những người từng được gọi lên tuyển Việt Nam trước kia nhưng không góp mặt ở ASEAN Cup hoặc FIFA ASEAN Cup.

Nhưng với việc vắng quá nhiều cầu thủ quan trọng, HLV Kim Sang Sik có lẽ cũng sẽ cân nhắc một vài cái tên mới

Dù không phải những phát hiện mới, song sự trở lại của nhóm cầu thủ này vào thời điểm hiện nay có thể tạo thêm cạnh tranh ở những vị trí vốn gần như đã mặc định qua ASEAN Cup hay FIFA ASEAN Cup 2026, hoặc đơn giản là cần thiết trong bối cảnh tuyển Việt Nam không còn nhiều lựa chọn.

Tuấn Hải, Quốc Cường, Lê Phát, Lâm Ti Phông… có thể là những người được HLV Kim Sang Sik tin tưởng triệu tập trở lại sau khi vắng mặt ở những giải đấu gần đây.

Dẫu vậy, điều băn khoăn nhất sẽ là HLV Kim Sang Sik có thực sự muốn tạo ra cạnh tranh hay không. Một danh sách có thêm vài cái tên mới sẽ mất đi ý nghĩa nếu không được thử nghiệm. Nói cách khác lúc này tuyển Việt Nam cần những cầu thủ đủ khả năng thay thế, chứ không phải những cái tên được triệu tập để làm dày danh sách.

Bởi vậy, bất ngờ lần này có thể không nằm ở số lượng tân binh, mà ở việc ông Kim Sang Sik có sẵn sàng mở lại cánh cửa cho những người từng đứng ngoài kế hoạch trước đây hay không. Giữ bộ khung là cần thiết, nhưng nếu cứ quanh quẩn với những lựa chọn cũ, tuyển Việt Nam rất khó tìm thấy sức bật mới.