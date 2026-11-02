Hàng tiền đạo tuyển Việt Nam có nhiều xáo trộn trong đợt tập trung chuẩn bị cho hai trận giao hữu gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan, hướng tới Asian Cup 2027.

Chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế 2026 do VFF tổ chức, diễn ra từ ngày 11/11 đến 17/11 tại SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình), với hai đội tuyển khách mời là Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan.

So với ASEAN Cup và FIFA ASEAN Cup 2026, danh sách tuyển Việt Nam ở đợt tập trung lần này dự kiến có nhiều thay đổi, đáng chú ý là hàng tiền đạo.

HLV Kim Sang Sik gần như chắc chắn không có sự phục vụ của ba cầu thủ nhập tịch gồm Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc vì vấn đề chấn thương. Đây cũng có thể là lần đầu tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik thiếu những chân sút có vai trò quan trọng trên hàng công.

Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc đều gặp vấn đề về chấn thương. Ảnh: S.N

Trong số này, Nguyễn Xuân Son là sự vắng mặt khiến HLV Kim phải tính toán nhiều nhất về phương án nhân sự, lối chơi cho đội tuyển. Dù tiền đạo Thép Xanh Nam Định không còn ở thời đỉnh cao phong độ, nhưng anh vẫn là tiền đạo chủ lực của tuyển Việt Nam trong 1-2 năm tới. Việc Xuân Son không thi đấu ảnh hưởng thế nào tới sức mạnh của "Những chiến binh sao vàng" đã thấy rất rõ ở chiến dịch FIFA ASEAN Cup không thành công vừa qua.

Xuân Son gặp chấn thương cơ đùi sau trong trận đấu với Philippines ngày 26/9. Anh cần ít nhất 2 tháng để hồi phục, sau đó phải mất thời gian để tập luyện, lấy lại cảm giác bóng, thể lực... Nếu mọi việc tiến triển, chân sút 29 tuổi có thể tái xuất ở VCK Asian Cup 2027 diễn ra vào đầu tháng 1 tới.

Ngoài Xuân Son, Hoàng Hên cũng vắng mặt ở đợt tập trung tới, thậm chí không kịp trở lại ở Asian Cup. Cầu thủ này bị rách cơ bụng chân trái và cần 3 tháng để hồi phục. Anh thường xuyên được HLV Kim Sang Sik sử dụng cho vị trí tiền đạo phải. Việc Hoàng Hên không thi đấu khiến tuyển Việt Nam mất thêm một lựa chọn trên hàng công, ảnh hưởng tới việc kết nối tuyến giữa với hàng tiền đạo.

HLV Kim Sang Sik tính toán kỹ về vấn đề nhân sự.

Với Tài Lộc, cầu thủ này mới trở lại trong màu áo CLB Ninh Bình, nhưng anh cần phải làm tốt hơn khi những dấu ấn ở tuyển Việt Nam khá mờ nhạt. Nếu HLV Kim Sang Sik không gọi Tài Lộc, lý do có thể đến từ vấn đề chuyên môn.

Ngay lúc này, HLV Kim Sang Sik có thể tính đến phương án thay thế Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc trong đợt tập trung tháng 11. Chiến lược gia người Hàn Quốc khả năng gọi trở lại những gương mặt cũ như Tiến Linh, Tuấn Hải... hay trao cơ hội cho Ngọc Sơn (Thép Xanh Nam Định), Quang Vinh (SLNA). Ngoài ra, đối với nhóm cầu thủ nhập tịch, ông Kim Sang Sik sẽ phải cân nhắc trường hợp Olaha Mạnh Đức.

Trong bối cảnh thiếu những phương án tấn công quan trọng, HLV Kim Sang Sik cũng có thể cân nhắc sử dụng sơ đồ linh hoạt hơn, tăng cường sự cơ động của tiền đạo cánh và tận dụng khả năng xâm nhập vòng cấm của các tiền vệ, thay vì phụ thuộc vào khả năng săn bàn của trung phong.

Nói cách khác, nhiệm vụ của HLV Kim Sang Sik không chỉ dừng lại ở việc tìm người thay thế Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc. Điều quan trọng hơn với chiến lược gia người Hàn Quốc là xây dựng nhiều phương án chiến thuật, bảo đảm tuyển Việt Nam vẫn có thể duy trì hiệu quả khi thiếu những nhân tố chủ chốt.