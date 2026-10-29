Vòng 9 Serie A 2026/27 chứng kiến nhiều bất ngờ khi AC Milan và Juventus cùng thất bại, trong khi Napoli thắng đậm Monza, còn Inter Milan vượt qua Venezia.

Tại San Siro, AC Milan gây thất vọng khi thua Bologna 2-4. Samuel Mbangula mở tỷ số cho đội khách ở phút 8, nhưng cú đúp của Alphadjo Cissé giúp Milan dẫn ngược 2-1 sau hiệp một.

AC Milan thua đau, trong khi Inter bỏ túi 3 điểm sân khách - Ảnh: Serie A

Tuy nhiên, tình huống phản lưới của Davide Bartesaghi ở phút 60 khiến Milan đánh mất lợi thế. Mbangula tiếp tục tỏa sáng với hai bàn thắng ở phút 62 và 86, hoàn tất hat-trick, giúp Bologna thắng 4-2.

Juventus cũng trải qua trận đấu đáng quên khi thua Genoa 0-2. Kingsley Ehizibue và Tommaso Baldanzi lần lượt ghi bàn ở phút 12 và 28, khiến đội bóng thành Turin trắng tay.

Trái ngược hai đối thủ, Inter Milan vượt qua Venezia 2-0. Đáng chú ý, cả hai bàn thắng của Inter đều đến từ những tình huống phản lưới nhà của Matías Moreno và Redouane Halhal.

Hojlund cùng De Bruyne giúp Napoli thắng đậm sân khách - Ảnh: Serie A

Trong khi đó, Napoli thắng đậm Monza 4-1. Cựu tiền đạo MU - Rasmus Hojlund, Matteo Politano, Rafa Marin và Kevin De Bruyne lần lượt lập công, giúp đội bóng thành Naples giành ba điểm thuyết phục. Ở trận đấu còn lại, Parma hòa Udinese 0-0.

Những kết quả này khiến cuộc đua tại Serie A thêm hấp dẫn, đặc biệt khi Inter và Napoli tiếp tục khẳng định sức mạnh, còn Milan và Juventus phải đối mặt với áp lực cải thiện phong độ.