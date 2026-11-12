2h45 ngày 13/11, sân San Siro:

Nhận định bóng đá Italia vs Pháp: Chiến thắng sẽ giúp Pháp giành vé tứ kết Nations League với ngôi đầu bảng, trong khi chủ nhà Italia cũng hy vọng kết quả có lợi.

San Siro sẽ được lấp gần kín với khoảng 70.000 khán giả khi đội tuyển Italia tiếp Pháp lúc 2h45 ngày 13/11 (giờ Hà Nội), trong khuôn khổ UEFA Nations League.

Trước hai lượt cuối bảng A1, đội của Zinedine Zidane dẫn đầu với 10 điểm, Italia có 7 và Bỉ có 6. Pháp chỉ cần hòa để chắc suất tứ kết, trong khi chiến thắng giúp “Les Bleus” chắc chắn ngôi đầu bảng mà không cần quan tâm lượt cuối.

Doue có thể đá trung phong khi Mbappe vắng mặt. Ảnh: FFF

Nếu Italia thắng, hai đội sẽ cùng có 10 điểm. Trong trường hợp Bỉ thất bại trên sân Thổ Nhĩ Kỳ ở trận đấu sớm (0h ngày 13/11), Italia và Pháp sẽ cùng dẫn nhau vào tứ kết.

Với Roberto Mancini, trận đấu ở Milan là dịp để xem Italia đã tiến được bao xa sau khi lỡ World Cup 2026 - kỳ thứ 3 liên tiếp. “Azzurri” mở màn bằng thất bại 0-2 trước Bỉ, rồi giành 7 điểm trong 3 trận sau đó.

Hai chiến thắng cách biệt cao trước Thổ Nhĩ Kỳ mang lại niềm tin cho cuộc tái thiết của đội bóng thiên thanh, còn trận hòa 1-1 với Pháp ở Paris là sự tiến bộ về mặt tâm lý để Italia đối đầu với các đối thủ mạnh.

Hôm ấy, Gianluigi Donnarumma giữ đội khách trong trận đấu bằng những pha cứu thua xuất sắc trong hiệp 2, trước khi Alessandro Bastoni gỡ hòa ở phút 68, chỉ 13 phút sau bàn mở tỷ số của Michael Olise.

Mancini nhiều khả năng vẫn dùng hàng thủ bốn người với Bastoni và Giorgio Scalvini ở trung tâm, còn Sandro Tonali điều tiết nhịp độ từ tuyến giữa.

Phía trên, hai anh em Esposito có thể cùng đá chính. Francesco Pio chơi trung phong, làm điểm tựa để Sebastiano từ cánh phải và Riccardo Calafiori từ cánh trái băng lên. Sức ép từ khán đài sẽ đóng vai trò quan trọng với đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới.

Italia hy vọng vào kết quả tích cực khác. Ảnh: FIGC

Trong khi đó, Zidane đến Milan với thành tích 3 thắng, 1 hòa trong 4 trận đầu cầm quân. Pháp vừa thắng Bỉ 4-1 với cú đúp của Olise, nhưng mất Kylian Mbappe vì đau vùng cơ sau đùi. Tchouameni thì trở lại Madrid điều trị chấn thương.

Trong bối cảnh Ousmane Dembele và Marcus Thuram cũng vắng mặt, Desire Doue có thể đá cao nhất, với Bradley Barcola và Olise ở hai cánh, Rayan Cherki chơi ngay phía sau.

Nếu Doue thường xuyên lùi xuống phối hợp với Cherki, Tonali sẽ phải vừa che khoảng trống trước cặp trung vệ, vừa tìm đường đưa bóng lên cho hai anh em Esposito.

Khi bóng lăn ở San Siro, Italia sẽ biết kết quả trận Thổ Nhĩ Kỳ gặp Bỉ. Một kết quả tích cực tại Izmir sẽ tăng thêm động lực để thầy trò Mancini đấu với Pháp.

Lực lượng:

Italia: Gianluca Mancini, Cristante, Moise Kean, Raspadori chấn thương.

Pháp: Mbappe, Dembele, Marcus Thuram, Tchouameni, Kounde chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; S. Esposito, Pio Esposito, Cisse.

Pháp (4-3-3): Maignan; Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doue, Barcola.

Dự đoán: hòa 1-1.