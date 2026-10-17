MU bước vào trận gặp Leeds với phong độ kém, lối chơi nhạt, nội bộ như gánh xiếc và Michael Carrick hầu như không biết làm gì.

Khi sự điềm tĩnh chưa đủ

Michael Carrick có thể kiểm soát cảm xúc trong phòng họp báo - “thực sự chẳng có gì ầm ĩ”, ông nói về thành tích và căng thẳng nội bộ gần đây - nhưng điều MU cần là khả năng kiểm soát trận đấu.

Chỉ giành 6 điểm sau 6 vòng Premier League, khởi đầu tệ nhất kể từ năm 1986, cho thấy khoảng cách lớn giữa lời trấn an và thực tế.

Carrick không đủ cứng rắn với tranh cãi Lisandro. Ảnh: D.M

MU chưa thể hiện được bản sắc chiến thuật đủ rõ ràng. “Quỷ đỏ” dẫn đầu giải về số cú sút (125) và số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương (205), nhưng những thống kê ấy chưa chuyển thành hiệu quả.

Hàng công ghi 9 bàn không phải con số quá tệ nếu so với một số đội thuộc nhóm “Big 6” (Arsenal 10, Liverpool 7). Tuy vậy, hơn một nửa trong số này đến từ trận gặp tân binh Ipswich.

Trong khi đó, ở phía sau, hàng thủ MU liên tục để lộ khoảng trống. Thủ môn Senne Lammens đã phải vào lưới nhặt bóng 9 lần ở Ngoại hạng Anh, dù anh có đến 20 pha cứu thua.

Về lý thuyết, hai chuyến làm khách trước Leeds United (20h ngày 18/10) và Como ở Champions League (23h45 ngày 21/10) là cơ hội để Carrick tìm lại phương hướng.

Tuy vậy, cả hai đối thủ đều có thể đánh bại MU nếu thầy trò Carrick tiếp tục chơi thiếu tổ chức và phản ứng chậm trước khó khăn.

Leeds mới thua 1 trận ở Premier League mùa này. Tại Elland Road, sự quyết liệt của chủ nhà cùng sức ép khán đài sẽ thử thách một tập thể đang thiếu tự tin. MU cần phân công phòng ngự rõ ràng, cự ly đội hình hợp lý và phản ứng nhanh hơn khi mất bóng.

Carlos Baleba có thể giúp tuyến giữa chắc chắn hơn. Nhưng một tiền vệ đánh chặn không thể sửa mọi sai sót nếu những người xung quanh thiếu phối hợp. Carrick cần xây dựng hệ thống có thể vận hành ổn định.

Phòng thay đồ và dấu hỏi Bruno

Trong khi chiến thuật bị chê bai, khó khăn của Carrick còn nằm ở cách quản lý con người. Lisandro Martinez đã xin lỗi sau khi công khai chất vấn tham vọng và hoạt động chuyển nhượng của CLB, nhưng điều đó không xóa được tác động từ phát biểu ấy.

Khi yêu cầu lãnh đạo mua thêm cầu thủ, Martinez đồng thời đặt dấu hỏi về chất lượng chính những đồng đội đang sát cánh với mình. Gary Neville chỉ ra điều đó: các cầu thủ kỳ cựu có lý do để bất bình, và cả những người vừa đến nữa.

Phong độ của Bruno Fernandes những trận vừa qua rất kém. Ảnh: MUFC

Roy Keane nhìn rộng hơn khi mô tả đội bóng cũ: “Đó là sự hỗn loạn, giống như một gánh xiếc”. Nhận xét ấy phản ánh tình trạng đội bóng liên tục bị kéo khỏi chuyên môn bởi những tranh cãi nội bộ.

“Các cầu thủ tập luyện rất tốt. Bầu không khí trong đội rất tích cực… nên chúng tôi đã nhanh chóng gác chuyện đó lại”, Carrick lên tiếng trước trận gặp Leeds.

Dù vậy, cách xử lý công khai của ông tạo cảm giác thiếu cứng rắn. Giữ hòa khí cần thiết, nhưng HLV cũng phải thể hiện giới hạn rõ ràng về trách nhiệm và kỷ luật phát ngôn.

Trong hoàn cảnh ấy, MU cần vai trò thủ lĩnh của Bruno Fernandes. Vấn đề là đội trưởng cũng đang sa sút: 5 trận liên tiếp không ghi bàn hay kiến tạo. Ngoài ra, ở giai đoạn khởi đầu, trước Hull (0-2) và Everton (2-2), anh gần như mất hút khi đội bóng cần người tạo khác biệt.

Thống kê 4 bàn từ đầu mùa dễ tạo cảm giác tích cực, nhưng thực tế thì 3 bàn đến trước Ipswich và bàn còn lại vào lưới Sabah. Những con số ấy chưa phản ánh khả năng dẫn dắt MU vượt qua nghịch cảnh của tiền vệ Bồ Đào Nha.

Alex Crook của talkSPORT đề nghị Carrick để Bruno ngồi ngoài nhằm hồi phục thể trạng. Đó là lựa chọn đáng cân nhắc, thay vì mặc định đội trưởng luôn phải đá chính.

Carrick cần quyết đoán với cả chiến thuật lẫn nhân sự. Nếu tiếp tục trông chờ những cá nhân tự giải quyết trận đấu, Leeds và Como có thể khiến cuộc khủng hoảng MU sâu thêm.