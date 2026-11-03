3h ngày 4/11, sân Old Trafford:

Một MU sa sút không phanh với chuỗi 9 trận liền không thắng, sẽ phải chạm trán AS Roma đang hừng hực khí thế tại Champions League, lúc 3h ngày 4/11.

Trong 45 phút đầu tại Stamford Bridge, MU nhen nhóm hy vọng chấm dứt cơn khát bàn thắng khi tạo ra hàng loạt cơ hội vượt lên dẫn trước Chelsea.

Thế nhưng, Amad Diallo rồi Bruno Fernandes phung phí để rồi diễn biễn hiệp 2 thay đổi chóng mặt. Morgan Rogers ghi bàn sau một pha solo, với sự tiếp tay từ hàng thủ lỏng lẻo của Red Devils.

MU phung phí nhiều cơ hội trước Chelsea - Ảnh: P.L

Tiếp đó, Lisandro Martinez tự đẩy MU vào thế khó khi nhận 2 thẻ vàng chỉ trong 90 giây, tặng thêm cho Chelsea quả phạt đền. Cole Palmer xát muối vào nỗi đau fan Quỷ đỏ bằng cú đá chính xác, dập tắt hy vọng của đội khách.

Đội bóng thành Manchester nối dài chuỗi không thắng lên 9 trận, đồng thời thua cả 3 trận gần nhất và 4/5 trận vừa qua.

MU hiện tụt xuống thứ 17 tại Premier League và chỉ đứng trên nhóm xuống hạng nhờ hiệu số. Họ không thể cứ thua mãi. Sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện là điều khó tránh khỏi.

Bên kia chiến tuyến, đoàn quân HLV Gasperini chắc chắn không nương tay với chủ nhà đang khủng hoảng. Đại diện Italia đang đạt phong độ cao và quyết tâm giành trọn 3 điểm ngay tại hang quỷ.

AS Roma tự tin sẽ khiến MU gặp nhiều khó khăn ở Old Trafford. Đội bóng áo bã trầu bất bại 5 trận liên tiếp, trong đó giành tới 4 chiến thắng.

Roma tự tin hành quân đến Old Trafford - Ảnh: H.S

Đáng chú ý là sức mạnh hàng công Roma, ghi ít nhất 3 bàn thắng ở 4/5 trận bất bại nói trên.

Hiệp một khởi sắc trước Chelsea chẳng thể mang đến niềm an ủi cho fan Red Devils. Chuỗi 9 trận không thắng khiến thầy trò Carrick khó nhận được tin tưởng khi đối đầu đội bóng đang ghi bàn đều đặn.

Nếu hàng công tiếp tục thi đấu thăng hoa, Malen cùng đồng đội sẽ đẩy Quỷ đỏ chìm sâu vào khủng hoảng.

Dự đoán: AS Roma thắng 2-1

Thông tin lực lượng

MU: Patrick Dorgu, Luke Shaw và Benjamin Sesko vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Rashford còn bỏ ngỏ.

AS Roma: Muhammed Bah, Paulo Dybala, Manu Kone, Lorenzo Pellegrini và Mile Svilar chấn thương.

Đội hình dự kiến

MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Mazraoui; Mainoo, Santos; Fernandes, Tielemans, Mount; Mbeumo.

AS Roma: Gollini; N'Dicka, Mancini, Hermoso; Molina, De Roon, Pisilli, Wesley; Cristante, Soule; Malen.