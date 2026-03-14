Với sự xuất hiện của Ineos, chính sách chuyển nhượng của MU đã linh hoạt và quyết đoán hơn. Đơn cử hè năm ngoái, CLB đã chia tay một số "ông kễnh" theo dạng bán đứt hoặc cho mượn như Sancho, Rashford, Antony hay Garnacho.

Bốn tân binh Mbeumo, Matheus Cunha, Sesko và Lammens đã gia nhập sân Old Trafford và đều đang đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua vào tốp 4 Ngoại hạng Anh.

Zirkzee, Ugarte và Mason Mount không đáp ứng được kỳ vọng ở Old Trafford - Ảnh: SunSport

Tuy nhiên, MU vẫn còn cách rất xa mục tiêu xây dựng đội ngũ hùng mạnh, có thể cạnh tranh những danh hiệu cao quý trên các mặt trận.

Theo hồ sơ tài chính, đội bóng thành Manchester còn nợ 422 triệu bảng tiền phí chuyển nhượng, trong đó 238 triệu bảng sẽ đến hạn thanh toán trong năm nay.

Một chiến dịch tuyển quân quy mô lớn được diễn ra trong hè 2026, với các vị trí tiền vệ trung tâm, tiền đạo cánh trái, hậu vệ trái và trung vệ được ưu tiên.

Đồng thời, phía Quỷ đỏ cũng chấm dứt hợp đồng với một số lão tướng hưởng lương cao và bán bớt những người thừa, tàn dư từ thời Erik ten Hag.

Casemiro cùng Harry Maguire được dự đoán rời Old Trafford khi giao kèo hết hạn vào tháng 6/2026. Jadon Sancho cùng Malacia sẽ bị thanh lý, ra đi với tư cách cầu thủ tự do.

Bên cạnh đó, ít nhất 5 cầu thủ khác nằm phải tìm cho mình bến đỗ mới, do không đáp ứng được kỳ vọng.

Đây đều là những thương vụ đắt tiền dưới trướng Ten Hag, gồm Rasmus Højlund (64 triệu bảng), Joshua Zirkzee (36,5 triệu bảng), Manuel Ugarte (50,5 triệu bảng), André Onana (43,8 triệu bảng) và Mason Mount (55 triệu bảng).

Nhóm cầu thủ thất bại này khiến MU phải chi ra 250 triệu bảng và CLB khó lòng thu hồi lại dù chỉ một nửa số tiền đó từ phí chuyển nhượng.