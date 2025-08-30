21h ngày 30/8, sân Old Trafford:

Mùa giải mới chỉ trôi qua 3 trận đấu, Quỷ đỏ đã có dấu hiệu hoảng loạn và mất phương hướng. Trước một Grimsby kém xa về đẳng cấp, MU nhận thất bại muối mặt trên chấm luân lưu.

Sớm phải chia tay cúp Liên đoàn ngay từ vòng 2 tạo áp lực ngàn cân lên HLV Ruben Amorim, người bị chỉ trích là "hèn nhát" vì không dám xem quả đá penalty quyết định của học trò.

MU vừa nhận thất bại tủi hổ trước Grimsby - Ảnh: MUFC

Rõ ràng, nhiều điều bất thường đang xảy ra tại MU - đội chưa biết mùi chiến thắng kể từ đầu mùa, khi để thua Arsenal, hòa chật vật Fulham và bẽ mặt trước Grimsby Town.

Ruben Amorim trở thành HLV có tỷ lệ chiến thắng thấp nhất của MU (35,5%), sau thời Sir Alex Ferguson. Đã bắt đầu xuất hiện râm ran thông tin sa thải nhà cầm quân Bồ Đào Nha.

Quả thực, qua 10 tháng tại vị, được chi 200 triệu bảng làm mới hàng công, đội bóng của Amorim vẫn chưa cho thấy tín hiệu tích cực, từ con người đến lối chơi.

Sức ép ngày càng gia tăng, MU không còn lựa chọn nào khác là phải đánh bại Burnley để xua tan những đám mây đen đang vần vũ ở Old Trafford.

Bên kia chiến tuyến, dù thua thảm 0-3 Totteham ngày ra quân, Burnley nhanh chóng xốc lại đội ngũ bằng hai chiến thắng thắng liên tiếp trước Sunderland và Derby County (cúp Liên đoàn).

HLV Scott Parker đã rút ra được điểm tích cực từ kết quả giữa tuần, đặc biệt nhấn mạnh cách ông tận dụng cơ hội tuyệt vời để cho các cầu thủ dự bị và các tân binh được thử lửa.

MU cần vực lại tinh thần để giành lấy 3 điểm - Ảnh: Khelnow

Mục tiêu của Burnley vẫn là trụ hạng, sau khi liên tục phải xuống rồi thăng hạng trong 4 mùa giải gần nhất. Thế nên, họ cố gắng chắt chiu từng điểm số.

Hành quân đến Old Trafford, thầy trò Parker không chút e dè, bởi họ chỉ thua 4/9 lần làm khách gần nhất tại "hang quỷ".

Mặc dù vậy, việc bị dồn vào thế chân tường có thể sẽ thúc đẩy MU vùng lên mạnh mẽ giành lấy 3 điểm đầu tiên trên sân nhà.

Tỷ lệ châu Á: MU chấp 1 1/4 (0: 1 1/4) - TX: 2 3/4

Dự đoán: MU thắng 2-1

Thông tin lực lượng

MU: Lisandro Martinez và Mazraoui chấn thương. Casemiro, Mbeumo, Bruno Fernandes... sẽ trở lại đội hình xuất phát.

Burnley: Zeki Amdouni, Manuel Benson, Jordan Beyer, Armando Broja, Axel Tuanzebe vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến

MU: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Sesko, Cunha.

Burnley: Dubravka; Walker, Humphreys, Esteve, Ekdal, Hartman; Mejbri, Ugochukwu, Cullen, Anthony; Foster.