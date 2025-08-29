Hiện Mainoo đang bị thất sủng, không còn nhận được nhiều sự ủng hộ dưới thời HLV Ruben Amorim.

Theo The Athletic, điều đó dẫn đến việc tiền vệ 20 tuổi thông báo muốn sang đội bóng khác theo dạng cho mượn, để được ra sân thi đấu thường xuyên.

Mainoo muốn ra đi theo dạng cho mượn - Ảnh: SunSport

Trong cuộc họp mới đây với lãnh đạo Quỷ đỏ, Mainoo bày tỏ nguyện vọng được đem đi mượn sẽ tốt hơn cho việc phát triển sự nghiệp bản thân.

Tuy nhiên, đội bóng thành Manchester khó lòng chấp thuận đề xuất, bởi tuyến giữa vốn mong manh, thiếu nhân sự chất lượng.

HLV Ruben Amorim hy vọng cậu học trò trẻ sẽ ở lại chiến đấu giành vị trí đá chính, dù người anh phải cạnh tranh là đội trưởng Bruno Fernandes.

Về phần Mainoo, anh mong được chơi bóng ổn định để có suất trong thành phần tuyển Anh tham dự World Cup 2026.

Chàng trai tốt nghiệp từ lò Carrington đã góp mặt hầu hết các trận của Tam sư tại Euro 2024, nhưng chưa có tên trong đội hình dưới thời HLV Thomas Tuchel.

Kể từ đầu mùa, Kobbie Mainoo không thi đấu phút nào qua 2 trận Premier League. Đến Carabao Cup, cậu đá chính nhưng chơi dưới sức trước Grimsby Town.