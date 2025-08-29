MU liên hệ Zidane

Theo một số kênh thông tin từ Tây Ban Nha, đại diện của MU đang bắt đầu nối liên lạc với Zinedine Zidane – ứng viên số 1 thay thế Ruben Amorim.

Zidane là ứng viên hàng đầu thay Amorim. Ảnh: EFE

MU khởi đầu mùa giải thảm họa và tương lai Amorim không chắc chắn. Nguồn tin nội bộ ở Old Trafford còn cho rằng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha có thể “bỏ của chạy lấy người”, trước khi có quyết định sa thải.

Các quan chức MU muốn tập trung cho trận đấu với Burnley ở vòng 3 Ngoại hạng Anh (21h ngày 30/8). Sau đó, khoảng thời gian nghỉ lịch FIFA là thời điểm giải quyết “ghế nóng”.

Zidane luôn là niềm mơ ước của MU. Đội chủ sân Old Trafford hy vọng có thể thuyết phục được huyền thoại bóng đá Pháp nhận lời dẫn CLB.

Tottenham sắp có Xavi Simons

Trong kế hoạch tăng cường hàng công cho những tham vọng mùa giải mới, Tottenham tiến gần đến thỏa thuận với Xavi Simons.

Xavi Simons cập bến Tottenham. Ảnh: Imago

Cuộc đàm phán giữa Tottenham với RB Leipzig diễn ra chớp nhoáng. Các bên thông qua mức giá chuyển nhượng 60 triệu euro.

Xavi Simons – người từng là mục tiêu của Chelsea trong nhiều tuần qua, các bên cũng đạt thỏa thuận cá nhân, nhưng không có tiếng nói chung với Leipzig – chuẩn bị đến London kiểm tra y tế và tiến hành ký hợp đồng dài hạn.

Bản hợp đồng với Xavi Simons hứa hẹn giúp Tottenham trở nên đa dạng hơn. Ngôi sao người Hà Lan có thể đảm nhận nhiều vai trò trên hàng công.

Milan chốt thương vụ Akanji

AC Milan đang gây ồn ào trong những ngày cuối chuyển nhượng bóng đá Italia, khi đẩy nhanh đàm phán với Man City về trung vệ Manuel Akanji.

Milan tự tin có chữ ký Akanji. Ảnh: MCFC

Sau khởi đầu mùa giải bằng trận thua sốc Cremonese, Milan buộc phải tăng cường thêm nhân sự phòng ngự.

Akanji không còn nằm trong kế hoạch của Pep Guardiola và được bật đèn xanh ra đi. Anh từng từ chối Galatasaray, sẵn sàng cập bến Milan – nơi anh gặp đồng hương Thụy Sĩ Ardon Jashari.

Milan hiện cũng liên lạc Jakub Kiwior của Arsenal. Trước đó, “Rossoneri” đạt thỏa thuận về hợp đồng 5 năm với Nkunku để có thêm giải pháp tấn công.