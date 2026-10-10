23h30 ngày 101/0, sân OId Trafford:

Đang thi đấu bết bát ở Ngoại hạng Anh, cả MU lẫn Tottenham đều khao khát chiến thắng hơn bao giờ hết, trong cuộc chạm trán trên sân Old Trafford lúc 23h30 ngày 10/10 (giờ VN).

Premier League trở lại sau 3 tuần nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia, nhưng quãng nghỉ ấy có lẽ vẫn chưa đủ để người hâm mộ MU và Tottenham vơi đi nỗi thất vọng.

Bất chấp mạnh tay chi tiêu ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, Tottenham mới giành được 2 điểm sau 5 trận. Thất bại 2-3 trước Aston Villa ngay trên sân nhà đẩy họ xuống đáy bảng xếp hạng.

Cả MU lẫn Tottenham đều đang chơi không tốt - Ảnh: Mirror

Tuy nhiên, việc thi đấu xa nhà có thể giúp đoàn quân HLV De Zerbi giải tỏa sức ép và chơi thanh thoát.

MU chỉ hơn Tottenham 3 điểm, dù lịch thi đấu đầu mùa thuận lợi hơn. Hai vòng đầu, họ gặp tân binh Hull và Ipswich. MU thua Hull 0-2 trước khi lội ngược dòng đánh bại Ipswich 5-2, rồi hòa Everton cùng Fulham.

Hai kết quả sân nhà gần nhất càng khiến sức ép đè nặng lên Michael Carrick và các học trò.

Sai sót nghiêm trọng của VAR khiến bàn thắng của Erling Haaland được công nhận, giúp Man City thắng 1-0 tại Old Trafford. MU chơi hơn người trong khoảng 3/4 thời gian trận derby mà không thể tận dụng lợi thế.

Khả năng kết liễu đối thủ yếu kém của họ tiếp tục bộc lộ trước Brighton tại Cúp Liên đoàn Anh. Quỷ đỏ ghi hai bàn trong 9 phút đầu, nhưng sau đó để đối phương vùng lên giành chiến thắng 3-2.

Bên kia chiến tuyến, Spurs bị chính cổ động viên nhà la ó sau thất bại Aston Villa. Tuy nhiên, họ đã áp đảo trong hiệp một và buộc thủ môn Zion Suzuki phải thực hiện hàng loạt pha cứu thua xuất sắc.

Cuộc chạm trán hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Tod

Thành tích đối đầu của Tottenham với MU khá ấn tượng. Họ thua 0-2 tại Old Trafford hồi tháng Hai, trong trận Cristian Romero bị truất quyền thi đấu, nhưng đã thắng 5 và hòa 3 trong 8 lần chạm trán trước đó.

Tottenham chơi bạc nhược trận mở màn thua Brentford 0-3, khi Richarlison, Mikey Moore và Mathys Tel đá chính trên hàng công. Tuy nhiên, kể từ đó, họ đều thể hiện khả năng cạnh tranh qua từng trận.

Cả hai đội đều cho thấy những điểm yếu khâu phòng ngự nhưng Quỷ Đỏ đang sở hữu hỏa lực cần thiết để có thể ghi nhiều bàn hơn đội khách trong cuộc chạm trán hôm nay.

Dự đoán: MU thắng 2-1

Thông tin lực lượng

MU: Manuel Ugarte, De Ligt, Heaton, Sesko, Mazrzoui và Dorgu vắng mặt vì chấn thương. Amad Diallo cùng Baleba sẵn sàng xung trận.

Tottenham: Dejan Kulusevski, Xavi Simons, Wilson Odobert, Mudryk và Pedro Porro chấn thương. Khả năng ra sân của Micky van de Ven và Paul van Hecke còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến

MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Rashford; Cunha.

Tottenham: Kinsky; Gray, Senesi, Van de Ven, Robertson; Gallagher, Tonali, Fernandes; Savio, Solanke, Marmoush.