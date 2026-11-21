0h30 ngày 22/11, sân St James' Park:

Newcastle tiếp đón Arsenal khi mà cả 2 đội đang có phong độ trái ngược nhau, trước trận thư hùng tại St James' Park, vòng 11 giải Ngoại hạng Anh.

Arsenal khởi đầu chiến dịch bảo vệ chức vô địch Premier League với 9 chiến thắng trong 10 trận đấu, trong khi Newcastle thua cả 2 trận sân nhà gần nhất trước Aston Villa và Everton.

Mùa trước, Pháo thủ cần đến bàn phút 96 của Gabriel để giành chiến thắng 2-1 trước Newcastle. Ở chiến dịch năm nay, đoàn quân của HLV Mikel Arteta sẽ tiếp tục đối mặt bài kiểm tra bản lĩnh tại St James' Park cuối tuần này.

Arsenal thắng nghẹt thở trên sân Newcastle mùa trước - Ảnh: AFC

Bầu không khí căng thẳng được dự báo sẽ bao trùm, khi người hâm mộ Newcastle phải chứng kiến đội nhà lần lượt thất bại 0-1 trước Aston Villa và Everton.

Sẽ không bất ngờ nếu kịch bản tương tự tái diễn với chiến thắng dành cho Arsenal. Đoàn quân Mikel Arteta quyết tâm giành trọn 3 điểm mà không để thủng lưới.

Arsenal từng bị Brighton đánh bại 3-0 tại Amex hồi tháng 9. Tuy nhiên, trong 4 chuyến làm khách còn lại, Pháo thủ đều giành chiến thắng và giữ sạch lưới, đánh bại Aston Villa, Nottingham Forest và Liverpool cùng tỷ số 1-0, rồi vượt qua Sunderland 2-0.

Nhà vô địch cũng hưởng chút may mắn. David Raya cản phá thành công quả phạt đền khi trận đấu với Sunderland chưa có bàn thắng. Còn Jurrien Timber may mắn thoát án phạt ở tình huống kéo áo Isak tại Anfield.

Hàng phòng ngự vốn đã xuất sắc của Pháo thủ nay càng được củng cố với sự trở lại sau chấn thương của William Saliba.

Pháo thủ quyết tâm giành 3 điểm

Newcastle từng thất bại 0-1 tại Emirates hồi tháng 4 và gần như không tạo ra mối đe dọa nào trước khung thành đối phương trong 2 trận thua gần đây trước Aston Villa và Everton.

Chỉ giành 12 điểm sau 10 trận khiến tân HLV Matthias Jaissle phải đối mặt áp lực ngàn cân. William Osula mang đến sự năng động cho hàng công Newcastle, dù anh không tung ra nổi cú dứt điểm nào trong trận hòa Fulham.

Với tính kỷ luật và chất lượng phòng ngự tuyệt vời, Pháo thủ thành London sẵn sàng nghênh chiến Newcastle đang suy giảm sức mạnh đáng kể vì chia tay nhiều trụ cột trong mùa hè.

Dự đoán: Arsenal thắng 1-0

Thông tin lực lượng

Newcastle: Joelinton chấn thương. Nico Gonzalez và Joe Willock đã khỏi ốm.

Arsenal: Bukayo Saka và Zubimendi vắng mặt vì chấn thương. Dowman bị treo giò.

Đội hình dự kiến

Newcastle: Hornicek; Dedic, Thiaw, Burn, Hall; Steur, Gonzalez; Murphy, Fernandez-Pardo, Barnes; Osula.

Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Rice; Madueke, Odegaard, Tzolis; Havertz.