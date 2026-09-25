Vòng tứ kết bóng đá Asiad 2026:

Tuyển nữ Việt Nam trải qua vòng bảng Asiad 2026 vô cùng khó khăn. Đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc vào tứ kết nhờ việc là 1 trong 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, khi chỉ có được 1 điểm từ trận hòa Thái Lan.

Dù tấm vé đi tiếp có phần may mắn, nhưng dù sao tuyển nữ Việt Nam cũng đã hoàn thành mục tiêu có mặt ở tứ kết, nơi mà Thanh Nhã cùng các đồng đội "đụng" đối thủ rất mạnh là Trung Quốc.

Khác với tuyển nữ Việt Nam, Trung Quốc thể hiện sức mạnh với ngôi đầu bảng G sau khi thắng Hong Kong (Trung Quốc) 5-1, hòa Uzbekistan 1-1 và thắng Philippines 5-1.

Tuyển nữ Việt Nam gặp đối thủ rất mạnh ở tứ kết.

Với mục tiêu cạnh tranh tấm HCV, Trung Quốc chắc chắn chơi hết sức để đánh bại tuyển nữ Việt Nam. Điểm mạnh của đội bóng này là thể hình, thể lực, chơi bóng bổng, bóng dài tốt. Cầu thủ Trung Quốc cũng có khả năng tranh chấp tay đôi, vì thế có thể gây sức ép với đối thủ ngay ở từ giữa sân.

Trong 12 lần đối đầu, tuyển nữ Việt Nam toàn thua. Ở lần gặp nhau gần nhất trong trận giao hữu trước Asiad 20, Trung Quốc có chiến thắng dễ dàng 3-0. Kết quả này thực tế còn chưa phản ánh hết sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai đội.

Trước đối thủ quá mạnh, nhưng tuyển nữ Việt Nam không đánh mất tinh thần. Ngược lại, việc hoàn thành chỉ tiêu vào tứ kết giúp toàn đội có tâm lý thoải mái.

Về chuyên môn, đây là trận mà HLV Hoàng Văn Phúc sẽ phải bố trí một đội hình chơi thấp, đá phòng ngự phản công. Tuyển nữ Việt Nam làm hết sức để bảo vệ khung thành, đồng thời chờ đợi sự sơ hở của đối phương hòng tạo nên những tình huống gây bất ngờ.

Muốn làm tốt những nhiệm vụ trên, tuyển nữ Việt Nam phải thể hiện được bản lĩnh của đội bóng số 1 Đông Nam Á, chơi với 200% sức lực để đạt được kết quả tốt nhất.

Trận tứ kết Asiad 20 tuyển nữ Việt Nam vs Trung Quốc lăn bóng vào lúc 13h ngày 25/9.