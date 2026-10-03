17h30 ngày 3/10, sân Toyota:

Nhận định bóng đá U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản: Sân nhà giúp U23 Nhật Bản tự tin tranh HCV ASIAD 2026 với U23 Hàn Quốc “già” hơn.

Trận chung kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc, diễn ra lúc 17h30 chiều nay 3/10 (giờ Hà Nội), mang hai hình ảnh tương đối khác biệt.

U23 Hàn Quốc mang theo “hat-trick” HCV (2014, 2018 và 2022) cùng quyết tâm nối dài sự thống trị Đại hội Thể thao châu Á, trong khi chủ nhà hướng tới Olympic Los Angeles 2028 bằng thế hệ U21.

U23 Hàn Quốc sử dụng cầu thủ quá tuổi với tham vọng lần thứ 4 liên tiếp giành HCV. Ảnh: KFA

Tuổi trung bình của U23 Nhật Bản tại giải là 20,7; so với 22,8 của đối thủ.

Với U23 Hàn Quốc, HCV mang giá trị vượt ngoài thành tích. Chức vô địch giúp những cầu thủ đủ điều kiện được hưởng chế độ miễn nghĩa vụ quân sự tại ngũ thông thường, hạn chế nguy cơ gián đoạn sự nghiệp.

Động lực này đặc biệt lớn với các gương mặt đang chơi ở châu Âu. Trường hợp Son Heung-min năm 2018 là hình ảnh tiêu biểu (khi ấy, họ thắng U23 Việt Nam ở vòng bán kết).

HLV Lee Min-sung sử dụng đủ 3 suất quá tuổi, gồm Lee Gi-hyu, Yang Hyun-jun và Eom Ji-sung, đều vừa trở về từ World Cup 2026. Hai người sau hiện thi đấu tại châu Âu. Tất cả đều là tiền vệ, cho thấy rõ mục tiêu của U23 Hàn Quốc trong việc kiểm soát lối chơi.

Kinh nghiệm của họ bổ sung cho đội hình trẻ, nhưng chấn thương của Yang và đội trưởng Lee khiến U23 Hàn Quốc phải điều chỉnh trong giai đoạn quyết định. Eom Ji-sung thể hiện giá trị của tiền vệ kiến thiết khi kiến tạo cả 2 bàn trong trận ngược dòng thắng U23 Trung Quốc 2-1 ở bán kết.

Khả năng cung cấp bóng của cầu thủ Swansea kết hợp với sức mạnh không chiến của Lee Young-jun tạo thành phương án đáng chú ý. Young-jun ghi 3 bàn qua hai trận knock-out, bao gồm cú đúp vào lưới U23 Việt Nam.

U23 Hàn Quốc toàn thắng 4 trận (ở vòng bảng, họ chỉ đá 2 trận), ghi 12 bàn, nhưng chưa hoàn toàn chắc chắn. Bàn thua trước U23 Trung Quốc bộc lộ khoảng trống giữa tuyến giữa và hàng thủ. Đội bóng xứ kim chi cũng gặp khó khăn trước đối thủ chơi quyết liệt.

U23 Nhật Bản lựa chọn lực lượng U21, ưu tiên tích lũy kinh nghiệm cho chu kỳ Olympic tiếp theo. Dù vậy, 4 trận sạch lưới liên tiếp trước vòng bán kết cho thấy đội bóng của HLV Go Oiwa đủ sức cạnh tranh trên sân nhà.

U23 Nhật Bản chọn đội hình chưa quá 21 tuổi. Ảnh: JFA

Sau vòng bảng ghi 12 bàn, U23 Nhật chỉ thắng U23 Triều Tiên 1-0 rồi hòa U23 Uzbekistan 1-1 trong 120 phút - trước khi thắng luân lưu 9-8. Bàn gỡ phút 88 của Sena Ishibashi thể hiện sự kiên trì của “Samurai xanh”, nhưng cũng phản ánh khó khăn khi đối thủ mạnh hơn.

Chủ nhà phải giải quyết bài toán hồi phục sau bán kết kéo dài, trong khi U23 Hàn Quốc đá ít hơn 1 trận và có hơn 1 ngày nghỉ. Bên cạnh đó, U23 Nhật Bản cần hạn chế những quả tạt của Eom và tránh bị cuốn vào tranh chấp bóng bổng.

Ở chiều ngược lại, khả năng khai thác khoảng trống giữa các tuyến có thể giúp U23 Nhật Bản - với kỹ thuật của Yokoyama - buộc hàng thủ U23 Hàn Quốc xoay trở, thay vì để đối phương tổ chức phòng ngự trong thế chủ động.

Sân nhà Toyota sẽ bù đắp cho câu chuyện thể lực, và U23 Nhật Bản có quyền tin vào việc giành HCV bóng đá nam ASIAD lần thứ hai trong lịch sử.