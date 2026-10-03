Cầu mây (nội dung 4 nữ) chính là niềm hy vọng HCV lớn nhất của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) trong ngày thi đấu áp chót của Asiad 2026, 3/10.

Tính tới hết ngày 2/10, đoàn TTVN giành được 2 HCV, 4 HCB và 19 HCĐ. Đến lúc này có thể thấy, đoàn TTVN khó hoàn thành mục tiêu giành trên 4 HCV tại Asiad 2026.

Trong ngày thi đấu chính thức áp chót của Đại hội, Việt Nam tranh tài ở 6 môn, với tâm điểm là trận chung kết 4 nữ cầu mây. Các cô gái Việt Nam gặp Thái Lan tranh tấm HCV. Đây là trận đấu được dự đoán rất căng thẳng, hấp dẫn, đòi hỏi sự chuẩn bị tốt nhất, tập trung cao nhất của các VĐV Việt Nam.

Các cô gái Việt Nam quyết đánh bại Thái Lan giành HCV. Ảnh: Tam Ninh

Thái Lan chính là bại tướng của tuyển cầu mây nữ Việt Nam ở vòng bảng. Chiến thắng này mang lại sự tự tin cho các học trò HLV Trần Thị Vui, nhưng rõ ràng trận chung kết có tính chất hoàn toàn khác.

Từng vô địch thế giới và là đương kim HCV Asiad, hy vọng đội 4 nữ cầu mây Việt Nam thể hiện được bản lĩnh, thi đấu hết khả năng để mang về thêm 1 tấm HCV quý giá cho đoàn TTVN.

Trong ngày hôm nay, đoàn TTVN còn tranh tài ở taekwond, vật, Jujitsu, bóng chuyền và golf, nhưng không có nhiều cơ hội tranh HCV.

Thành tích của đoàn TTVN tại Asiad 2026:

HCV (2): Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên (Karate, kata đồng đội nữ); Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thị Hồng Liên (cầu mây, đôi nữ).

HCB (3): Đinh Văn Tâm (wushu, tán thủ 56 kg nam); Châu Ngọc Tuyết Sang (Taekwondo thực tế ảo); Nguyễn Thị Tâm (boxing).

HCĐ (19): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi); bắn súng (10m súng ngắn đồng đội nữ; Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy); Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật + thương thuật); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ 60kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu, tán thủ 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu, tán thủ 65kg nam), Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông (rowling), Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (rowling), Naraka: Bladepoint (Esports), Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ (rowling), Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (rowling); Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, chạy 4x400m hỗn hợp), Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương (canoeing, Kayak đôi nữ 500m); Cầu mây (regu 3 nam); Lưu Diễm Quỳnh (boxing); Esports (Liên minh huyền thoại).