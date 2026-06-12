Cuộc đối đầu PVF-CAND vs Bắc Ninh FC là tâm điểm của bóng đá Việt Nam trong ngày 12/6. Đội giành chiến thắng trong trận play-off này giành suất tham dự V-League 2026/27.

Đúng với tính chất của trận cầu "sinh tử", hai đội có nhiều tình huống va chạm quyết liệt ngay sau tiếng còi của trọng tài người Singapore. Dù là đội bóng hạng Nhất nhưng Bắc Ninh lại gây bất ngờ với lối chơi tấn công chủ động. Phút 21, Bruno của Bắc Ninh đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang đáng tiếc.

Bắc Ninh bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số. Ảnh: Xuân Thủy

Bước ngoặt xảy ra ở phút 33 khi Bắc Ninh được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Bruno Cunha không phạm sai lầm nào mang về bàn thắng mở tỉ số cho đội bóng vùng Kinh Bắc.

Bị dẫn bàn, PVF-CAND đẩy đội hình, tràn lên tấn công ở những phút cuối hiệp 1, nhưng Hoàng Vũ Samson và các chân sút đội bóng V-League không thể có bàn thắng.

Sang hiệp 2, PVF-CAND vẫn là giành quyền quyết soát bóng nhiều hơn, tạo ra không ít cơ hội, nhưng hàng thủ Bắc Ninh vẫn đứng vững. Những nỗ lực của PVF-CAND được đền đáp ở phút 55. Hoàng Vũ Samson gỡ hòa cho đại diện V-League với pha đánh đầu hiểm hóc sau quả tạt của Eid Mahmoud.

Hoàng Vũ Samson gỡ hòa 1-1 cho PVF-CAND. Ảnh: Xuân Thủy

Trở lại vạch xuất phát, PVF-CAND và Bắc Ninh thi đấu kín kẽ, không mạo hiểm đẩy tốc độ ở những phút cuối trận. Phút 85, Hà Đức Chinh (Bắc Ninh) và Huy Hùng (PVF-CAND) được tung vào sân. Ngay sau đó, Hoàng Vũ Samson dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc sau đường căng ngang của Vũ Tín.

Trận đấu trở nên căng thẳng khi Hoàng Vũ Samson cho rằng Văn Hà đã dùng tay chơi bóng để ngăn mình thoát xuống đối mặt thủ môn. Ở tình huống này trọng tài không cho PVF-CAND được hưởng quả phạt đền.

Sau 90 phút thi đấu chính thức, PVF-CAND và Bắc Ninh hòa 1-1 và phải bước vào loạt sút luân lưu để giải quyết trận đấu. Trên chấm 11m, Bắc Ninh thắng PVF-CAND 5-4, giành quyền lên chơi V-League 2026/27.