ASEAN Cup 2026 khởi tranh từ ngày 24/7, đánh dấu cột mốc 30 năm của giải vô địch bóng đá Đông Nam Á. Giải đấu năm nay càng đáng chú ý hơn khi tuyển Việt Nam tham gia với tư cách đương kim vô địch, cũng là kỳ ASEAN Cup thứ 2 "Những chiến binh sao vàng" thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik.

Tuyển Việt Nam là ĐKVĐ ASEAN Cup.

Một tin vui với người hâm mộ Việt Nam khi FPT Play tiếp tục trực tiếp toàn bộ các trận đấu tại ASEAN Cup 2026 trên các hạ tầng: mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, trình chiếu công cộng và khai thác trên mạng xã hội… trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Đây là kỳ ASEAN Cup thứ 3 liên tiếp kể từ năm 2022, đơn vị này sở hữu độc quyền bản quyền phát sóng và truyền thông.

Kỳ ASEAN Cup năm nay tiếp tục áp dụng thể thức sân nhà - sân khách. Trong đó, các trận đấu vòng bảng, bán kết và chung kết diễn ra luân phiên tại các quốc gia thành viên có đội tuyển tham gia tranh tài. Tuyển Việt Nam có 2 trận sân nhà tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), gặp Singapore ngày 31/7 và Campuchia ngày 7/8. Trận sân khách ngày 3/8 của tuyển Việt Nam diễn ra tại Indonesia, còn trận gặp Timor Leste ngày 24/7 chưa được xác định.