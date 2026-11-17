Ở trận cuối tại Panda Cup 2026, U19 Việt Nam cầm hòa U19 Tajikistan với tỷ số 1-1. Như vậy, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay giải đấu với 2 trận thua, 1 hòa.

Sau hai trận thua trước U19 Trung Quốc và U19 Hàn Quốc tại Panda Cup 2026, U19 Việt Nam bước vào trận cuối gặp U19 Tajikistan với quyết tâm cao. Đối thủ này được đánh giá nhỉnh hơn so với đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn.

U19 Tajikistan có lực lượng mạnh nhất cho giải đấu với các cầu thủ vừa giành quyền tham dự U20 châu Á 2027. Bên cạnh đó, có 5 gương mặt từng dự U17 World Cup 2025 cùng U17 Tajikistan gồm: Abdusamad Melikmurodov, Ramazon Bakhtaliev, Ahmadjon Shoev, Zarif Zarifzoda, Muhammad Nazriev.

U19 Việt Nam bất phân thắng bại trước U19 Tajikistan.

Trong những phút đầu tiên, hai đội tạo nên thế trận cân bằng, các tình huống chủ yếu là tranh chấp ở khu vực giữa sân. U19 Việt Nam bất ngờ mở tỷ số ở phút 36 sau pha phản công nhanh. Đến phút 58, U19 Tajikistan có bàn thắng gỡ hòa sau một tình huống phối hợp ăn ý.

Trận đấu diễn ra với tốc độ cao khi cả hai đội đều quyết tâm giành chiến thắng trong ngày chia tay giải đấu. Phút 78, U19 Việt Nam bị thủng lưới sau khoảnh khắc mất tập trung của hàng phòng ngự. Tuy nhiên chỉ 5 phút sau, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn gỡ hòa 2-2, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Những phút cuối, hai đội đều thi đấu rất cố gắng nhưng tỷ số 2-2 được giữ nguyên. Như vậy, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay giải đấu với 2 trận thua, hòa.