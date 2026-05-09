Sau 21 vòng đấu, Ninh Bình đang tạm đứng ở vị trí thứ 4 trên BXH LPBank V-League với 38 điểm, kém Hà Nội FC 1 điểm ở vị trí thứ 3. Với mục tiêu top 3 mùa giải năm nay, đội bóng cố đô Hoa Lư quyết tâm giành chiến thắng khi tiếp đón Hải Phòng.

Ở trận đấu này, Ninh Bình không có sự phục vụ của Đặng Văn Lâm vì nhận đủ 3 thẻ vàng. Đây là một tổn thất lớn với đội chủ nhà. Dù vậy, Ninh Bình vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ khi sở hữu nhiều ngôi sao như Hoàng Đức, Đức Chiến, Tiến Anh, Thành Trung, Geovane...

Geovane sẽ giúp Ninh Bình giành chiến thắng?. Ảnh: S.N

Vấn đề với Ninh Bình là sự hiệu quả trong khâu tấn công. Ở vòng trước, họ dù thi đấu hơn người, tạo ra nhiều cơ hội nhưng chỉ giành được 1 điểm trước Thể Công Viettel. Chính trận hòa này khiến Hoàng Đức và các đồng đội bị bật khỏi top 3.

Nếu thắng Hải Phòng và Hà Nội FC sẩy chân, Ninh Bình sẽ cải thiện được thứ hạng của mình, thậm chí còn có thể đuổi kịp Thể Công Viettel đang xếp thứ 2 BXH, nếu chơi tốt ở những vòng đấu cuối.

Bên kia chiến tuyến, HLV Chu Đình Nghiêm vừa rút lui không làm thuyền trưởng (làm Giám đốc kỹ thuật) sau 5 năm gắn bó với Hải Phòng. Điều này có thể ảnh hưởng ít nhiều tới tâm lý cũng như lối chơi của các cầu thủ Hải Phòng.

Ở trận đấu còn lại trong ngày 9/5, Hà Nội FC làm khách trên sân của Thanh Hóa với mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiếp tục giữ vị trí top 3. Đây là nhiệm vụ không quá khó khi Thanh Hóa không được đánh giá cao.