Có các đội khách mời

Sau đại hội thường niên FIFA tại Vancouver (Canada) cách nay một tuần, nhiều thông tin đáng chú ý về sự phát triển của bóng đá thế giới bắt đầu xuất hiện, trong đó có thể thức mới của FIFA ASEAN Cup 2026.

Giải đấu được cho là sẽ áp dụng hệ thống thi đấu hoàn toàn khác biệt, với sự tham gia của 14 đội tuyển và chia thành hai hạng đấu.

FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ mang màu sắc khác. Ảnh: SN

Theo thông tin từ Indonesia, họ sẽ là một trong các chủ nhà. Cụ thể, đất nước xứ vạn đảo đăng cai Nhóm 1 ở mùa giải đầu tiên. Sự xuất hiện của giải đấu được kỳ vọng sẽ thay đổi cục diện cạnh tranh bóng đá Đông Nam Á, đặc biệt khi có thêm các đội khách mời ngoài khu vực ASEAN.

FIFA được cho là sẽ phân chia các đội dựa trên sức mạnh và thứ hạng FIFA mới nhất. Với mô hình mới này, các trận đấu được kỳ vọng sẽ hấp dẫn và cạnh tranh hơn.

Nhiều khả năng FIFA ASEAN Cup không chỉ gồm các quốc gia Đông Nam Á. Trung Quốc và Ấn Độ được mời tham dự nhằm tăng sức cạnh tranh cho Nhóm 1.

Trong khi đó, Hồng Kông (Trung Quốc) có thể sẽ là chủ nhà của Nhóm 2. Việc phân chia hạng đấu được thực hiện dựa trên thứ hạng FIFA của các đội tuyển tham dự.

Theo các nguồn tin, Nhóm 1 sẽ gồm 8 đội, chia thành hai bảng (tương tự League A của UEFA Nations League). Ngoài chủ nhà Indonesia, còn có tuyển Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Singapore, Trung Quốc và Ấn Độ.

Trong khi đó, Nhóm 2 sẽ gồm 6 đội: Hồng Kông (Trung Quốc), Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei và Timor-Leste. Ở mùa giải đầu tiên, hệ thống lên hạng và xuống hạng chưa áp dụng.

Giải thưởng hấp dẫn

Thể thức của FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ khác với ASEAN Cup (AFF Cup cũ) mà người hâm mộ Đông Nam Á đã quen thuộc. Giải đấu không có vòng bán kết. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào thẳng trận chung kết để tranh ngôi vô địch.

FIFA hứa mức thưởng cho giải đấu mới vượt xa ASEAN Cup truyền thống. Ảnh: SN

Với format này, mỗi đội dự kiến chỉ thi đấu từ 2 đến 4 trận. Giải đấu được lên lịch diễn ra trong FIFA Days, từ ngày 21/9 - 6/10/2026.

Việc tổ chức trong khoảng thời gian ngắn nhằm tránh ảnh hưởng tới lịch thi đấu của các CLB và giải quốc nội.

Dù thời gian thi đấu không dài, FIFA được cho là sẽ trao khoản thưởng rất lớn cho các đội tham dự. Nhà vô địch Nhóm 1 dự kiến nhận 1 triệu USD, tương đương khoảng 26 tỷ đồng.

Các quy định chính thức cùng lịch thi đấu đầy đủ của FIFA ASEAN Cup 2026 dự kiến sẽ được công bố chậm nhất vào ngày 1/6.

Hiện tại, người hâm mộ vẫn đang chờ xác nhận chính thức từ FIFA về thể thức mới này. Nếu được thông qua, giải đấu hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm mới mẻ và hấp dẫn hơn cho bóng đá khu vực Đông Nam Á.