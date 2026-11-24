U17 Việt Nam khiến người hâm mộ Thái Lan thán phục khi ba lần gỡ hòa trước U17 New Zealand, giành điểm số lịch sử tại World Cup 2026 sau màn rượt đuổi nghẹt thở.

Trận hòa 3-3 giữa U17 Việt Nam và U17 New Zealand tại U17 World Cup 2026 thu hút sự chú ý của cộng đồng bóng đá Thái Lan. Nhiều CĐV xứ chùa Vàng dành lời khen cho tinh thần chiến đấu của thầy trò HLV Cristiano Roland.

Dù ba lần bị dẫn trước, U17 Việt Nam vẫn kiên cường đáp trả. Nguyễn Lực rồi đến Đại Nhân lập công, trước khi Duy Khang đánh đầu ghi bàn phút 90+2, mang về điểm số lịch sử.

U17 Việt Nam giành điểm số lịch sử tại World Cup - Ảnh: M.A

Một CĐV Thái Lan bình luận: "Thật đáng kinh ngạc! U17 Việt Nam bị dẫn trước tới ba lần nhưng vẫn không bỏ cuộc".

Người khác phấn khích: "Bàn thắng ở phút 90+2 quá tuyệt vời. U17 New Zealand đã ở rất gần chiến thắng, nhưng U17 Việt Nam đã chiến đấu đến tận giây cuối cùng".

Một tài khoản ca ngợi: "U17 Việt Nam xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Không dễ để liên tục bị dẫn bàn mà vẫn giữ được sự bình tĩnh và quyết tâm như vậy".

CĐV khác nhận xét: "Ba bàn thắng trước New Zealand là điều không hề đơn giản. Các cầu thủ Việt Nam đã cho thấy khả năng tấn công đáng chú ý".

Một người hâm mộ bày tỏ: "Thật vui khi chứng kiến một đội bóng trong khu vực thi đấu đầy quyết tâm ở World Cup".

Trong khi đó, một CĐV Thái Lan gửi lời chúc: "Xin chúc mừng Việt Nam! Bóng đá Đông Nam Á có quyền tự hào về màn trình diễn này".

Trận hòa cảm xúc trước U17 New Zealand giúp U17 Việt Nam tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp trước trận gặp U17 Mali, vào ngày 26/11 tới.