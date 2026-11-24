Bàn thắng phút bù giờ của Duy Khang giúp U17 Việt Nam giữ hy vọng vào vòng 32 đội World Cup 2026, nhưng thầy trò Cristiano Roland phải vượt qua thử thách Mali.

Sau trận hòa nghẹt thở 3-3 trước New Zealand, U17 Việt Nam giành điểm số đầu tiên tại U17 World Cup 2026, đồng thời tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.

Bàn thắng ở phút 90+2 của Duy Khang mang ý nghĩa quan trọng, giúp thầy trò HLV Cristiano Roland có một điểm cùng hiệu số -1, trước lượt đấu cuối gặp U17 Mali ngày 26/11.

U17 Việt Nam còn cơ hội đi tiếp tại World Cup, trận gặp Mali quyết định tất cả - Ảnh: M.A

Hiện U17 Mali dẫn đầu bảng G với 6 điểm, chắc chắn giành ngôi nhất bảng nhờ thành tích đối đầu trước Bỉ. Trong khi đó, Bỉ có 3 điểm, còn U17 Việt Nam và U17 New Zealand cùng sở hữu một điểm.

Vậy U17 Việt Nam đi tiếp khi nào?

- Thắng U17 Mali ở lượt cuối, U17 Việt Nam chắc chắn sẽ có vé đi tiếp với 4 điểm có được.

- Hòa U17 Mali, U17 Việt Nam sẽ có 2 điểm. Cơ hội lọt vào 8 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất tương đối thấp. Cửa đi tiếp vẫn có nhưng hẹp đi nhiều.

- Thua U17 Mali, cơ hội đi tiếp của U17 Việt Nam trở nên mong manh khi chỉ có một điểm và hiệu số tiếp tục giảm.

Dù đối mặt thử thách lớn, U17 Việt Nam vẫn có quyền hy vọng, nhất là khi Mali đã chắc chắn đứng đầu bảng và có thể điều chỉnh lực lượng ở lượt cuối.