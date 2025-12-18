Ngày 18/12, Công an xã Đồng Kho (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đơn vị vừa hỗ trợ người dân hoàn trả hơn 500 triệu đồng cho người chuyển nhầm ở tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, ngày 16/12, chị Phạm Thị Thanh Nguyệt (trú xã Đồng Kho) đến trình báo về việc tài khoản bất ngờ nhận được 542 triệu đồng, không rõ người gửi.

Công an xã Đồng Kho hỗ trợ chị Nguyệt hoàn trả số tiền 542 triệu đồng cho người chuyển nhầm. Ảnh: Công an xã Đồng Kho

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đồng Kho đã phối hợp với Công an xã Bản Nguyên (tỉnh Phú Thọ) xác minh. Người chuyển nhầm được xác định là chị Vũ Khánh Linh (22 tuổi, trú xã Bản Nguyên).

Chị Linh cho hay do sơ suất trong giao dịch nên đã chuyển nhầm. Dưới sự hướng dẫn của công an, chị Nguyệt đã chuyển trả toàn bộ số tiền cho chị Linh.

Qua sự việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi nhận được tiền không rõ nguồn gốc tuyệt đối không sử dụng. Người dân cần nhanh chóng trình báo công an để được hướng dẫn, phòng ngừa các thủ đoạn lợi dụng chuyển khoản nhầm để lừa đảo.